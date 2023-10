Danko nechápe návštevu polície u Huliaka a šikanu voči Tarabovi (video)

Ľudia očakávajú zmenu

Šikana aj nerešpektovanie volieb

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.10.2023 (SITA.sk) - Stojíme pred neľahkou úlohou, ktorou je stabilizovanie a skultúrnenie politiky, skonštatoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko po podpise koaličnej dohody so stranami Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) „Za Slovenskú národnú stranu a náš poslanecký klub chcem povedať, že v prvej časti naša misia, záchrana národného hlasu, je splnená," vyjadril sa Danko.Šéf národniarov uistil tiež, že národný hlas bude jednotný a zdôraznil, že budú dbať na to, aby nominanti SNS permanentne slúžili štátu.„Ľudia očakávajú zlepšenie svojho života. Ľudia očakávajú zmenu," myslí si šéf národniarov. V programovom vyhlásení chce dbať na to, aby nesklamali národného voliča, poznamenal však, že budú vládou i pre tých, ktorí ich nevolili.Prihlásil sa tiež k myšlienke cestovného ruchu a športu. Verí, že cestovný ruch je budúcnosťou Slovenska a dúfa, že v tomto smere nájde i podporu nového predsedu vlády i Národnej rady SR.Konečný zoznam ministrov bude podľa Danka odovzdaný nastávajúcemu predsedovi vlády. Poukázal však na spoločenský tlak na niektoré mená v SNS a v ich poslaneckom klube.„Ohradzujem sa voči útokom na jednotlivých kandidátov. Nechápem ani návštevu polície u pána Huliaka pondelok ráno o desiatej. Nechápem tú šikanu k pánovi Tarabovi a chcem Vás ubezpečiť, že SNS a jej predsedníctvo mi dalo mandát, aby som v prvom kroku rokoval o ambíciách jednotlivých poslancov," povedal Danko.Zdôraznil tiež, že jednota poslaneckého klubu SNS je pre nich hlavnou prioritou. „Neviem sa však zbaviť dojmu, že niektorí opoziční lídri, a verím, že tak nebude konať aj prezidentská kancelária, prekračujú svoje kompetencie a nedokážu rešpektovať výsledky volieb," vyjadril sa predseda SNS.Je presvedčený o tom, že za jednotlivé politické strany majú právo navrhovať svojich kandidátov a jediní, komu sa budú zodpovedať, budú voliči v najbližších parlamentných voľbách.„Verím, že táto mediálna šikana nebude, najmä v niektorých politických denníkoch, pokračovať," doplnil. Na otázku, či sa pri nominácii kandidátov nechajú ovplyvniť spoločenským tlakom a nominujú kandidátov, ktorí budú menej sporní, Danko odpovedal, že sa odmieta riadiť hlasom tých, „ktorí majú reálnu obavu, že sa im niekto pozrie na tých ministerstvách na prsty".