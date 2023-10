Hlas-SD urobí všetko pre to, aby sa životná úroveň na Slovensku zlepšovala (video)

Problémov je extrémne veľa

Zlepšenie životnej úrovne

16.10.2023 (SITA.sk) - Nominanti na ministerské pozície strany Hlas-SD urobia všetko pre to, aby sa životná úroveň ľudí na Slovensku zlepšovala. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na dnešnej tlačovej besede po podpísaní koaličnej zmluvy so stranou Smer-SD Ako uviedol Pellegrini na úvod, k podpisu koaličnej zmluvy strana Hlas pristupuje s veľkou pokorou a v presvedčení o tom, že Slovensko v čo najkratšom termíne potrebuje funkčnú, stabilnú, odborne dobre pripravenú a schopnú vládu, ktorá od prvého momentu začne riešiť nakopené problémy, ktoré trápia občanov SR.„Tých problémov je naozaj extrémne veľa. Uvedomujeme si s plnou vážnosťou, že vstup do vlády nebude znamenať vzhľadom na ťažkú ekonomickú situáciu prechádzku ružovou záhradou. Chcem preto s plnou vážnosťou prehlásiť, že všetci nominanti, ktorí budú stranou Hlas-SD nominovaní na sedem ministerstiev novej vlády, budú ľudia, ktorí majú základné elementárne schopnosti takéto významné pozície zastávať," vyhlásil Pellegrini s tým, že to budú brať s plnou vážnosťou a nasadením, aby vo svojich rezortoch doručili ľuďom viditeľné a hmatateľné výsledky.Pellegrini doplnil, že s plnou vážnosťou preberajú túto zodpovednú úlohu, pretože rezorty, ktoré po dohode koaličných strán pripadnú Hlasu, sú rezortmi veľmi významnými.„Ja, ako predseda strany garantujem všetkým občanom SR, nielen tým, ktorí volili túto vládnu zostavu, ale všetkým občanom SR, že nominanti Hlasu urobia všetko pre to, aby vláda, ktorá vzišla z týchto koaličných rokovaní, a ktorá vznikla podpísaním koaličnej zmluvy, presvedčila ľudí, ktorí tu poctivo, žijú, pracujú, študujú, vychovávajú svoje rodiny alebo trávia svoju starobu, že budeme pre nich robiť všetko, čo sa dá, aby sa životná úroveň ľudí na Slovensku zlepšovala a aby sa výkonnosť slovenskej ekonomiky posilňovala," uzavrel predseda Hlasu.