Danko nepovažuje odchod Cséfalvayovej a Fedora z Mosta za problém

Na snímke predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) . Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava/Lednice 16. septembra (TASR) - Skorší termín parlamentných volieb v súvislosti so stratou väčšiny hlasov v Národnej rade (NR) SR šéf parlamentu Andrej Danko (SNS) nezvažuje. Odchod poslancov Martina Fedora a Kataríny Cséfalvayovej z klubu Most-Híd podľa svojich slov ako problém nevníma. Pre TASR to povedal po pondelkovom stretnutí parlamentných skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne parlamentu (PSP) Českej republiky v Ledniciach.poznamenal Danko s tým, že skorší termín volieb pre ich odchod zatiaľ nezvažuje.reagoval na otázku TASR, či nebudú voľby skôr.dodal Danko s tým, že problém by to bol len vtedy, keby neprechádzali zákony v pléne. Podľa svojich slov to tak vôbec nevníma.podotkol.Cséfalvayová v pondelok pre TASR povedala, že odchádza z klubu Mosta-Híd. Rozhodla sa tak preto, že strana aj klub podľa jej slov prestali byť platformou, v ktorej vedela plnohodnotne presadzovať hodnoty, na ktorých jej záleží.Most-Híd má v Národnej rade SR bez Cséfalvayovej 11 poslancov. Poslankyňa odišla len pár dní po tom, čo klub opustil Martin Fedor. Jeho odchodom oficiálne koalícia stratila väčšinu v parlamente.Koalícia má v súčasnosti oficiálne podľa počtu poslancov zaradených v kluboch 74 hlasov (Smer-SD 48, SNS 15, Most-Híd 11, pozn. TASR). Dlhodobo ju však podporujú napríklad nezaradení poslanci Alena Bašistová, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek a Peter Marček.