Schôdzka obchodných zástupcov USA a Číny sa očakáva 20. septembra

Washington 16. septembra (TASR) - Obchodní zástupcovia Číny a USA by sa mali zísť s cieľom pokračovať v obchodných rokovaniach v piatok 20. septembra. Rokovania na vyššej úrovni sa očakávajú zhruba o ďalších 10 dní. Uviedol to v pondelok šéf Americkej obchodnej komory Tom Donohue, pričom sa odvolal na rozhovor s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom.Vlády USA a Číny už skôr informovali, že rokovania na úrovni obchodných zástupcov by sa mali obnoviť niekedy v polovici septembra. Špecifický dátum však nezverejnili. Predstavitelia dvoch najväčších ekonomík sveta neviedli osobné rokovania od konca júla. Ich obchodný spor, ktorý trvá už 14 mesiacov, zasiahol dodávateľské reťazce, trhy a ohrozil rast svetovej ekonomiky.Čo sa týka očakávaní v súvislosti s ďalším kolom rokovaní, Donohue uviedol, že. Ako dodal, Lighthizer zatiaľ nenaznačil, že rokovania by mohli viesť k dočasnej, rozsahovo obmedzenej dohode. Podľa neho Lighthizer stále tlačí naktorá bude riešiť témy požadované Američanmi už dva roky, najmä duševné vlastníctvo a otázku transferu technológií.