Danko nie je zástanca „tvrdého“ zákona o interrupciách ako v Poľsku a povedal aj svoj názor na homosexuálne páry

Poliaci išli na hranu

Zlepšenie potratového zákona

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Líder mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko nie je zástancom „tvrdého" zákona o interrupciách, aký politici presadili v Poľsku. U nášho severného suseda je umelé prerušenie tehotenstva zakázané, okrem prípadu, keď je ohrozené zdravie alebo život ženy.„Som zástancom toho, že žena má byť poučená, má vedieť o rizikách a má právo sa rozhodnúť. Poliaci išli na hranu, ja som nikdy nebol zástanca takýchto šialených riešení," uviedol Danko v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Taktiež tvrdí, že nemá problém ani s homosexuálnymi pármi. „Mám veľa kamarátov vo svojom okolí, ktorí tak žijú. Je to ich vec, či sa k tomu priznajú, alebo nie. Poďme sa baviť, aby mohli mať dedičské práva, zdravotné dokumentácie. Lenže tu je toľko falošnosti, že keď o tom začnete rozprávať, tak je zle," povedal Andrej Danko.Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Čepček predložil na najbližšiu parlamentnú schôdzu novelu na „zlepšenie potratového zákona poskytnutím vyššej ochrany nenarodenému dieťaťu".Andrej Danko predloženú novelu nechcel komentovať a vyzval, aby „neriešili motákov“. „SNS tiež mala svoje návrhy, vždy som však svojich poslancov zameral na to, nech je tam poučenie, ochrana ženy, ochrana zdravia, nech sú v návrhu príležitosti a možnosti, kedy sa žena môže rozhodnúť pre potrat. Okrem toho je veľa zdravotných dôvodov, musíme sa pozrieť aj na to, že môže byť znásilnená. Je tam veľa výnimiek," uzavrel Danko.