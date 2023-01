Krajniak považuje rok 2022 za úspešný, aj keď nezamestnanosť na Slovensku v decembri mierne vzrástla (video)

aktualizované 20. januára 2022, 10:53



Vlani evidovali úrady práce 37 nahlásených hromadných prepúšťaní, v roku 2021 to bolo 51, v roku 2020 išlo o 99 nahlásených hromadných prepúšťaní a v roku 2019 vykázali úrady práce 47 nahlásených hromadných prepúšťaní.





20.1.2023 (Webnoviny.sk) -Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v decembri minulého roka medzimesačne zvýšila o 0,07 percentuálneho bodu na 5,90 percenta.Ako na piatkovej tlačovej besede uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Sme rodina ), v zimných mesiacoch miera nezamestnanosti takmer každý rok stúpa.„Rok 2022 považujeme za úspešný rok," povedal. Miera nezamestnanosti podľa neho za celý minulý rok klesla o 0,86 percentuálneho bodu, čo predstavuje pokles o viac ako 22-tisíc uchádzačov o zamestnanie.Šéf rezortu práce upozornil na to, že počas minulého roka Slovensko čelilo prílevu utečencov z Ukrajiny, vysokým cenám energií a vysokej inflácii.„Napriek tomu sme sa kontinuálne dostali o jeden level na lepšiu úroveň ako v roku 2021," povedal. Na úradoch práce je v súčasnosti 160-tisíc disponibilných uchádzačov o prácu, čo je podľa neho vzhľadom na ekonomické okolnosti "veľmi dobré číslo". Počas minulého roka si podľa ministra práce našlo zamestnanie 122-tisíc ľudí, ktorí sa už do evidencie úradov práce nevrátili.„Trh práce, chvalabohu, funguje," povedal. Pravdepodobnosť, že si ľudia nájdu prácu, je podľa Krajniaka veľmi vysoká. Upozornil tiež na to, že na Slovensku klesá počet dlhodobo nezamestnaných.Na úradoch práce je pritom podľa Krajniaka stále dostatok voľných pracovných miest. V poslednom mesiaci minulého roka to bolo 81,7 tisíca voľných pracovných miest.„Ešte stále mále veľkú rezervu, keď by aj v súvislosti s cenami energií, infláciou, či stratou odbytíšť nastali nejaké problémy, tak ľudia majú vysokú pravdepodobnosť, že sa budú môcť zamestnať," povedal.