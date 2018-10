Danko:Nižšia DPH na ubytovacie služby bude systémovou podporou turizmu

Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 23. októbra (TASR) - Zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na 10 % na ubytovacie služby podľa predsedu SNS a parlamentu Andreja Danka podporí rozvoj v mikroregiónoch a zvýši zamestnanosť. Šéf národniarov to zdôraznil v utorkovom stanovisku.Plénum Národnej rady (NR) SR totiž pri hlasovaní schválilo novelu zákona o DPH, ktorou sa znižuje daň na ubytovacie služby na 10 %. Návrh pripravili poslanci koaličnej SNS.uviedol Danko.Slovensko je podľa jeho slov krásne, má množstvo historických pamiatok a prírodných darov, ktoré sa určite oplatí navštíviť." dodal Danko.Parlament totiž rovnako schválil aj ďalší návrh z dielne SNS, a to novelu zákona o podpore cestovného ruchu. V rámci nej sa zavedie do praxe príspevok na rekreáciu zo strany zamestnávateľov pre zamestnancov. Môže byť aj vo forme rekreačných poukazov.Čo sa týka hlasovania o znížení DPH na ubytovacie služby na 10 % SNS pripomenula, že opozičná SaS tento návrh nepodporila. Podľa národniarov sa tak liberáli nepostavili na stranu systémovej podpory slovenských podnikateľov v cestovnom ruchu.konštatoval Danko.