E.Baláž a R.Mistrík: Ochranu národných parkov treba urýchlene posilniť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 23. októbra (TASR) - Štátne pozemky v národných parkoch by mala spravovať Štátna ochrana prírody SR a práve na nich by sa mal prioritne zaviesť bezzásahový režim. Myslí si to ochranár a podpredseda mimoparlamentnej strany SPOLU Erik Baláž. S prezidentským kandidátom Robertom Mistríkom sa zhodujú, že ochranu národných parkov treba urýchlene posilniť.povedal Mistrík.Podľa Baláža by mal štát vyriešiť problémy súkromných vlastníkov v národných parkoch formou výkupu pozemkov, výmeny, dlhodobého nájmu, či jednorazovej platby za obmedzenia. Správy národných parkov by tiež samy mali rozhodovať napríklad o hospodárení v lese, vodnom hospodárstve a stavbách na svojom území. Ochrana prírody by sa tiež podľa Baláža mala prepojiť s regionálnym rozvojom.Ochranár pripomína, že národné parky by mali napĺňať štandardy Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) - krátkodobo 50-percentná jadrová zóna, dlhodobo 75-percentná.tvrdí Baláž.Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začiatkom októbra predstavilo novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, do medzirezortného pripomienkového konania ju zatiaľ nepredložilo. Novela plánuje rozšíriť bezzásahový režim na polovicu územia každého národného parku a previesť štátne pozemky v parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie.