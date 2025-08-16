Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 16.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Leonard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. augusta 2025

Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Reforma samospráv

Návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zrušenie štyroch krajov a jeho tvrdenie o úspore pol ...



Zdieľať
sns8 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - Návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zrušenie štyroch krajov a jeho tvrdenie o úspore pol miliardy eur nemajú podľa Progresívneho Slovenska (PS) oporu v realite. Väčšina peňazí, ktoré prechádzajú cez kraje, smeruje na cesty, školy či sociálne zariadenia – tieto musia podľa hnutia zostať zachované.


„Andrej Danko zavádza. Samotné zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur. Úspory z menšieho počtu úradníkov by sa pohybovali v jednotkách až desiatkach miliónov, čo dokáže vláda nájsť aj vo vlastných výdavkoch,“ poukázala poslankyňa PS Jana Hanuliaková.

Reforma je potrebná, ale nie pod vedením Danka


Podľa poslanca za hnutie PS Mareka Lackoviča takéto “výstrely od boku” ničia každú konštruktívnu debatu o reforme samospráv. Robert Fico aj Andrej Danko takto škodia akejkoľvek koncepčnej a úprimnej diskusii o modernizácii samospráv. Ak chce vláda šetriť, má začať od seba – a nie zakladať nové ministerstvá, aby potom ukazovala prstom na kraje a obce,“ dodal.

Progresívne Slovensko je podľa Hanuliakovej pripravené diskutovať o reforme samospráv, ktorú však nebude viesť Andrej Danko. „Diskusia o reforme je potrebná, ale musí sa začať s odborníkmi za okrúhlymi stolmi, nie populistickými vyhláseniami z koaličnej rady,“ povedala.

Koalícia nemá riešenia, len zastieracie manévre


Štefan Kišš vníma vyjadrenia Andreja Danka ako zastierací manéver. „Snaží sa len prekryť fakt, že koalícia nemá ani len tušenie, ako dostať verejné financie pod kontrolu. Namiesto obmedzenia luxusu a hľadania úspor na ministerstvách vypúšťa nepremyslené nápady,“ povedal.

Kišš zároveň upozornil, že vláda doteraz premárnila čas, keď mohla hľadať skutočné riešenia. „My sme na túto diskusiu pripravení a naše opatrenia predstavíme začiatkom septembra. Slovensko si ďalšiu vlnu Ficovej drahoty nemôže dovoliť. Ak prejdú ich plánované kroky, Fico spolu s neschopným ministrom financií uvrhnú krajinu do recesie,“ uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Reforma samospráv
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“
<< predchádzajúci článok
Slovenské reakcie na výsledky rokovaní Putina s Trumpom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 