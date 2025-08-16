|
Sobota 16.8.2025
Meniny má Leonard
|Denník - Správy
16. augusta 2025
Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy
Návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zrušenie štyroch krajov a jeho tvrdenie o úspore pol ...
16.8.2025 (SITA.sk) - Návrh predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka na zrušenie štyroch krajov a jeho tvrdenie o úspore pol miliardy eur nemajú podľa Progresívneho Slovenska (PS) oporu v realite. Väčšina peňazí, ktoré prechádzajú cez kraje, smeruje na cesty, školy či sociálne zariadenia – tieto musia podľa hnutia zostať zachované.
„Andrej Danko zavádza. Samotné zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy eur. Úspory z menšieho počtu úradníkov by sa pohybovali v jednotkách až desiatkach miliónov, čo dokáže vláda nájsť aj vo vlastných výdavkoch,“ poukázala poslankyňa PS Jana Hanuliaková.
Podľa poslanca za hnutie PS Mareka Lackoviča takéto “výstrely od boku” ničia každú konštruktívnu debatu o reforme samospráv. „Robert Fico aj Andrej Danko takto škodia akejkoľvek koncepčnej a úprimnej diskusii o modernizácii samospráv. Ak chce vláda šetriť, má začať od seba – a nie zakladať nové ministerstvá, aby potom ukazovala prstom na kraje a obce,“ dodal.
Progresívne Slovensko je podľa Hanuliakovej pripravené diskutovať o reforme samospráv, ktorú však nebude viesť Andrej Danko. „Diskusia o reforme je potrebná, ale musí sa začať s odborníkmi za okrúhlymi stolmi, nie populistickými vyhláseniami z koaličnej rady,“ povedala.
Štefan Kišš vníma vyjadrenia Andreja Danka ako zastierací manéver. „Snaží sa len prekryť fakt, že koalícia nemá ani len tušenie, ako dostať verejné financie pod kontrolu. Namiesto obmedzenia luxusu a hľadania úspor na ministerstvách vypúšťa nepremyslené nápady,“ povedal.
Kišš zároveň upozornil, že vláda doteraz premárnila čas, keď mohla hľadať skutočné riešenia. „My sme na túto diskusiu pripravení a naše opatrenia predstavíme začiatkom septembra. Slovensko si ďalšiu vlnu Ficovej drahoty nemôže dovoliť. Ak prejdú ich plánované kroky, Fico spolu s neschopným ministrom financií uvrhnú krajinu do recesie,“ uzavrel.
Reforma je potrebná, ale nie pod vedením Danka
Podľa poslanca za hnutie PS Mareka Lackoviča takéto “výstrely od boku” ničia každú konštruktívnu debatu o reforme samospráv. „Robert Fico aj Andrej Danko takto škodia akejkoľvek koncepčnej a úprimnej diskusii o modernizácii samospráv. Ak chce vláda šetriť, má začať od seba – a nie zakladať nové ministerstvá, aby potom ukazovala prstom na kraje a obce,“ dodal.
Progresívne Slovensko je podľa Hanuliakovej pripravené diskutovať o reforme samospráv, ktorú však nebude viesť Andrej Danko. „Diskusia o reforme je potrebná, ale musí sa začať s odborníkmi za okrúhlymi stolmi, nie populistickými vyhláseniami z koaličnej rady,“ povedala.
Koalícia nemá riešenia, len zastieracie manévre
Štefan Kišš vníma vyjadrenia Andreja Danka ako zastierací manéver. „Snaží sa len prekryť fakt, že koalícia nemá ani len tušenie, ako dostať verejné financie pod kontrolu. Namiesto obmedzenia luxusu a hľadania úspor na ministerstvách vypúšťa nepremyslené nápady,“ povedal.
Kišš zároveň upozornil, že vláda doteraz premárnila čas, keď mohla hľadať skutočné riešenia. „My sme na túto diskusiu pripravení a naše opatrenia predstavíme začiatkom septembra. Slovensko si ďalšiu vlnu Ficovej drahoty nemôže dovoliť. Ak prejdú ich plánované kroky, Fico spolu s neschopným ministrom financií uvrhnú krajinu do recesie,“ uzavrel.
