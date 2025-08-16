Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

16. augusta 2025

Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“


V priebehu minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie „Speed“ odhalili policajti spolu 3 945 priestupkov týkajúcich sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Ako ďalej informoval hovorca



fb_img_1743265742057 676x451 16.8.2025 (SITA.sk) - V priebehu minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie „Speed“ odhalili policajti spolu 3 945 priestupkov týkajúcich sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v 50 prípadoch vec riešili napomenutím, vo zvyšných prípadoch policajti uložili na mieste blokové pokuty. Na akcii sa v období od 4. do 10. augusta zúčastnilo spolu viac ako 1 600 policajtov.


„Okrem dopravných priestupkov sme odhalili aj 17 prípadov iných trestných činov. Počas akcie neboli zaznamenané prípady nelegálnej migrácie, nedovolenej prepravy drog, zbraní či munície ani krádeží vozidiel alebo tovaru,“ uviedol Hájek.

Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že neprimeraná rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s tragickými následkami. Kontroly zamerané na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti preto budú pokračovať aj v ďalšom období.


Zdroj: SITA.sk - Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“ © SITA Všetky práva vyhradené.

