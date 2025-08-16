|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 16.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Leonard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. augusta 2025
Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“
V priebehu minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie „Speed“ odhalili policajti spolu 3 945 priestupkov týkajúcich sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Ako ďalej informoval hovorca
Zdieľať
16.8.2025 (SITA.sk) - V priebehu minulotýždňovej dopravno-bezpečnostnej akcie „Speed“ odhalili policajti spolu 3 945 priestupkov týkajúcich sa prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti. Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v 50 prípadoch vec riešili napomenutím, vo zvyšných prípadoch policajti uložili na mieste blokové pokuty. Na akcii sa v období od 4. do 10. augusta zúčastnilo spolu viac ako 1 600 policajtov.
„Okrem dopravných priestupkov sme odhalili aj 17 prípadov iných trestných činov. Počas akcie neboli zaznamenané prípady nelegálnej migrácie, nedovolenej prepravy drog, zbraní či munície ani krádeží vozidiel alebo tovaru,“ uviedol Hájek.
Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že neprimeraná rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s tragickými následkami. Kontroly zamerané na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti preto budú pokračovať aj v ďalšom období.
Zdroj: SITA.sk - Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“ © SITA Všetky práva vyhradené.
„Okrem dopravných priestupkov sme odhalili aj 17 prípadov iných trestných činov. Počas akcie neboli zaznamenané prípady nelegálnej migrácie, nedovolenej prepravy drog, zbraní či munície ani krádeží vozidiel alebo tovaru,“ uviedol Hájek.
Policajný zbor v tejto súvislosti pripomína, že neprimeraná rýchlosť patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s tragickými následkami. Kontroly zamerané na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti preto budú pokračovať aj v ďalšom období.
Zdroj: SITA.sk - Vodiči opäť podceňujú maximálnu povolenú rýchlosť, polícia rozdala stovky pokút v rámci akcie „Speed“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA
Trump informoval Zelenského o rozhovoroch s Putinom. Ukrajinský prezident potvrdil stretnutie v USA
<< predchádzajúci článok
Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy
Danko podľa progresívcov zavádza, zrušenie krajov neprinesie úsporu pol miliardy