Danko požiada o stanovisko výboru k návrhu SNS týkajúceho sa potratov

Na archívnej snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) postúpi návrh novely zákona týkajúcej sa zmien v oblasti potratov z dielne SNS parlamentnému ústavnoprávnemu výboru, aby posúdil, či bol predložený v súlade s rokovacím poriadkom. Danko to oznámil v úvode 51. schôdze NR SR.Návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z dielne SNS je podľa opozície podobný s novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne OĽaNO, ktorá bola prerokovaná a neschválená v septembri. Rokovací poriadok hovorí o tom, že od pôvodného návrhu, ktorý je podobný, musí prejsť šesťmesačná lehota. Stanovisko výboru v pléne žiadala aj nezaradená poslankyňa Simona Petrík.Danko zároveň oznámil, že plénum nebude hlasovať vo štvrtok 24. októbra, v piatok 25. októbra ani v utorok 29. októbra.Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2018 prednesie v pléne špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, oznámil šéf parlamentu.Danko tiež poslancov informoval, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár požiadal z dôvodu pretrvávajúcej práceneschopnosti o ospravedlnenie svojej neúčasti a uvedením správy poveril svoju prvú námestníčku Vieru Kováčikovú. NR SR súhlasila s tým, aby v pléne Kováčiková predniesla Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike.Predseda poslaneckého klubu SaS Martin Klus zároveň pre TASR povedal, že témou utorkového rokovania poslaneckého grémia bol okrem iného návrh na podpredsedu parlamentu ako náhrada za Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá odišla do europarlamentu. SaS sa má podľa jeho slov rozhodnúť v najbližších dňoch, či chce pozíciu obsadiť, alebo ju prenechá inej politickej strane. Liberáli pôvodne navrhli na post Ľubomíra Galka, v hlasovaní v pléne ho však poslanci nepodporili.V úvode schôdze nezaradená poslankyňa Veronika Remišová požiadala, aby sa parlament zaviazal v rámci svojich ústavných kompetencií prijať všetky opatrenia, ktoré budú viesť k náprave nežiaduceho stavu v justícií a na prokuratúre či k obnove dôvery občanov v tieto inštitúcie. Predložila aj návrh uznesenia, plénum ho však všeobecným súhlasom odmietlo.Plénum neschválilo ani druhý návrh Remišovej, podľa ktorého žiadala, aby bol do programu schôdze zaradený bod, v rámci ktorého NR SR prerokuje mimoriadne závažné medializované informácie o korupcii a prenikaní organizovaného zločinu do prostredia súdov, prokuratúry a polície. Podobný návrh predniesol aj Igor Matovič (OĽaNO), poslanci mu ho neschválili.Parlament sa nebude na tejto schôdzi zaoberať ani Bezpečnostnou a obrannou stratégiou, ktorú síce vláda schválila, ale parlament ju stále neprerokoval. Diskusiu chcela otvoriť Katarína Cséfalvayová (nezaradená), jej návrh plénum nepodporilo.Plénum odmietlo aj návrh Jána Marozsa (OĽaNO), aby NR SR zbavila poslanca Róberta Madeja (Smer-SD) funkcie predsedu ústavnoprávneho výboru vzhľadom na jeho kontakty na odsúdeného podnikateľa Antonina Vadalu a zároveň za to, že v minulosti nominoval už bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú za členku Súdnej rady SR.