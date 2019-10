Na severe Sýrie je zadržiavaných najmenej 1130 občanov krajín EÚ

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Damask 15. októbra (TASR) - Počet Európanov - občanov členských krajín Európskej únie - zadržiavaných v severnej Sýrii v táboroch kontrolovaných kurdskými milíciami je neistý. Upozornila na to v utorok belgická televízia RTBF s odvolaním sa na odborníkov z Kráľovského inštitútu pre medzinárodné vzťahy (EGMONT).Po tureckej ofenzíve proti kurdským milíciám v severovýchodnej Sýrii sa odborníci na terorizmus z EGMONT-u Thomas Renard a Rik Coolsaet začali zaoberať otázkou, či platia odhady, podľa ktorých je v tejto časti Sýrie pre svoju podporu alebo účasť v džihádistických skupinách zadržiavaných okolo 800 Európanov." uviedli podľa televízie RTBF Renard a Rik. Nimi zistené údaje, opierajúce sa o informácie kurdskej strany, naznačujú, že v severnej Sýrii je zadržaných 1129-1195 Európanov.Z toho je takmer 500 dospelých, ktorí sa mohli zúčastňovať na bojových operáciách po boku Islamského štátu (IS), a približne 700 detí.Najviac dospelých zadržiavaných džihádistov je z Francúzska (130) a Nemecka (124), za nimi nasleduje Belgicko (57). V počte detí a maloletých je najviac zastúpené Francúzsko (270-320), Nemecko (138) a Holandsko (90). Odborníci z inštitútu EGMONT zároveň upozornili, že uvedené čísla sú skôrV momente vypuknutia tureckej ofenzívy platilo, že európski džihádisti - muži - boli väznení, zatiaľ čo ich ženy a deti boli zadržiavané v strážených táboroch.Vzhľadom na tureckú ofenzívu, nové boje a zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne je podľa odborníkov z EGMONT-u vysoko pravdepodobné, že členovia teroristickej organizácie Islamský štát a ich deti z nestrážených táborov uniknú.Tí, ktorým sa podarí prežiť a dostať sa preč z neistého regiónu, môžu predstavovať potenciálne hrozby pre členské krajiny EÚ.Televízia RTBF pripomenula, že pre Belgicko ide o dôležité informácie. Renard uviedol, že na severe Sýrie sú tri kategórie belgických občanov. Prevažná väčšina z nich sú deti. Úrady majú správy o najmenej 120-125-tich zadržiavaných Belgičanoch, z ktorých 69 je detí alebo dojčiat.Z morálneho a právneho hľadiska by nemali byť žiadne prekážky pre repatriáciu detí, lebo oni samotné sú obeťami. Nezvolili si dobrovoľne, kde sa narodia alebo kam ich zoberú ich rodičia.Komplikácie nastávajú v prípade žien, ktoré nasledovali svojich mužov túžiacich pridať sa k džihádistom v Sýrii a ktoré sú matkami rovnako zadržiavaných detí.A vyvstáva otázka, čo robiť s mužmi z Belgicka, ktorých nie je až tak veľa - či riešiť otázku Belgičanov zo Sýrie", alebo od prípadu k prípadu.Oficiálne stanovisko belgickej vlády k tejto otázke je známe: džihádistov z Belgicka treba súdiť na mieste a v krajine ich zadržania. Turecká ofenzíva však situáciu zmenila, čo prinútilo Radu národnej bezpečnosti k prehodnoteniu situácie.Členovia bezpečnostnej rady sa stretnú v stredu v Bruseli, aby zhodnotili vývoj najnovšej situácie a hovorili o prijatí nových možných opatrení.(spravodajca TASR Jaromír Novak)