Danko: Problém Kosova si musia Srbsko a Kosovo vyriešiť medzi sebou

Belehrad 13. októbra (TASR) – Európska únia mávoči Srbsku v súvislosti s postupom v prístupových konaniach do EÚ. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), ktorý v nedeľu pricestoval do Srbska na dvojdňovú pracovnú návštevu.Pripomenul svoje vlaňajšie vystúpenie na pôde srbského parlamentu, keď povedal, že Slovensko stojí pri téme Kosova na strane Belehradu. Ide podľa neho omedzi sebou.Predseda slovenského parlamentu je presvedčený, že krajiny Balkánu sú pre Slovensko aj Európsku úniu strategické. Dodal, že Slovensko vníma Srbsko ako bratský a priateľský národ.Danko sa v Belehrade zúčastňuje na 141. zasadnutí Medziparlamentnej únie (IPU).zdôraznil.IPU vníma ako priestor na výmenu skúseností a možnosť absolvovať množstvo bilaterálnych stretnutí, od ktorých očakáva, že budú pre neho inšpiratívne.Danka čaká v pondelok stretnutie s predsedníčkou srbského parlamentu Majou Gojkovičovou, ale aj rokovanie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Radkom Vondráčkom a predsedom rakúskej Národnej rady Wolfgangom Sobotkom v rámci takzvaného Slavkovského formátu.Medziparlamentná únia, ktorá vznikla pred 130 rokmi, združuje národné parlamenty 179 štátov a ďalších 12 regionálnych parlamentných zhromaždení. Na rokovania v Belehrade prišlo 149 parlamentných delegácií, 90 predsedov parlamentov; dovedna približne 2000 delegátov.Hlavnými témami výročného zasadnutia IPU, ktoré potrvá do 17. októbra, sú posilnenie medzinárodného práva, parlamentné úlohy a mechanizmy a prínos regionálnej spolupráce.Predseda slovenského parlamentu uskutočnil oficiálnu návštevu Srbskej republiky vlani v júni, keď vystúpil aj na pôde tamojšieho parlamentu. Poslednú pracovnú návštevu absolvoval v júni 2017.