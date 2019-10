Izraelský prezident požiadal Putina, aby omilostil odsúdenú turistku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/Moskva 13. októbra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin požiadal v nedeľu šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby udelil milosť mladej Izraelčanke, ktorú v Rusku odsúdili za pašovanie drog. Uviedla to agentúra Reuters.Súd v Moskovskej oblasti uznal v piatok občianku Izraela a USA, 25-ročnú Naamu Issacharovú, za vinnú za držanie a pašovanie drog a odsúdil ju na 7,5 roka väzenia.Issacharová bola zadržaná v apríli tohto roku v tranzitnej zóne moskovského letiska Šeremetievo, keď bola na ceste z Naí Dillí do Tel Avivu. V jej batohu bezpečnostné zložky našli necelých desať gramov drogy, ktorú neskôr odborníci označili za hašiš.V liste izraelský prezident píše, že IssacharováZároveň požiadal Putina o, ktorý by umožnil udeliť jej mimoriadnu milosť.Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov pre Reuters povedal, že Putin bude o liste informovaný a žiadosť posúdi po tom, ako ho do Kremľa doručia prostredníctvom diplomatických kanálov.Denník The Jerusalem Post v piatok napísal, že kauza Issacharovej bola predmetom rozhovoru izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s Putinom na ich stretnutí v ruskom prímorskom letovisku Soči a znova uplynulý týždeň počas ich spoločného telefonátu.Podľa denníka Izrael odmietol návrh Ruska vymeniť Issacharovú za ruského občana, počítačového špecialistu Alexeja Burkova, o ktorého vydanie žiadali americké úrady.Burkova zadržali na letisku v Tel Avive ešte v roku 2015 na žiadosť USA. Keďže však izraelský súd už odobril jeho vydanie do USA, jeho výmena za Issacharovú nie je možná.