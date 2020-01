Danko sa vyjadril ku komunikácii so Zsuzsovou, označil ju iba za virtuálnu ženu a nikdy sa nestretli

Súkromné nezáväzné flirty

Baba z Nových Zámkov

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nemieni odstúpiť z čela národnej rady po zverejnení jeho súkromnej komunikácie s Alenou Zsuzsovou. Tá je obžalovaná v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Danko považuje zverejnenie jeho komunikácie za porušenie základných ľudských práv a za ovplyvňovanie politického boja v čase predvolebnej kampane. Zdôraznil, že nikdy sa s ňou osobne nestretol a považuje ju len za „virtuálnu ženu“.Šéf parlamentu tiež odmietol, že by bol za svoju komunikáciu vydieraný obžalovaným Marianom Kočnerom, ktorý tiež čelí obžalobe za vraždu novinára a jeho priateľky.„Chcem zdôrazniť, že som s ňou nikdy nekomunikoval na žiadne ekonomické, politické ani právne témy. Boli to len súkromné nezáväzné flirty. Jej identita ma nikdy nezaujímala, lebo som s ňou neriešil nič podstatné a navyše, tak ako je to dnes dokázané na súde vo výpovediach, som sa ani nikdy nestretol. Dnes už vieme, že vystupovala pod rôznymi identitami. Posielala falošné fotografie a dokonca vieme, že bola volavkou,“ vyhlásil Danko na adresu Zsuzsovej.V telefóne mal Zsuzsovú uloženú ako „babu z Nových Zámkov“. Zdôraznil, že jeho komunikácia s ňou sa netýkala trestných činov, za ktoré je dnes obvinená a ani jeho pracovných vecí.Danko odmietol, že by bol vďaka komunikácii so Zsuzsovou vydieraný podnikateľom Kočnerom. „Nepodľahol som jeho tlaku a neprijal žiadnu ponuku na spoluprácu. Preto musela pravdepodobne nastúpiť volavka, ktorá mala za úlohu ma kompromitovať,“ vyjadril sa Danko. Podľa neho zverejnené súkromné telefonáty svedčia o tom, že k žiadnej „politickej kompromitácii nemohlo dôjsť“.Komunikáciu so Zsuzsovou označil za bezvýznamnú. „Čo nepovažujem za bezvýznamné, sú praktiky, do ktorých sa dostáva táto spoločnosť. Pokladám za úplne choré a zvrhlé, aby v čase predvolebnej kampane takto niekto z pozadia ovplyvňoval politický boj. Keďže opozícia podporovaná médiami sa nevie dočkať moci, uchyľuje sa k praktikám, ktoré sú metódami ŠtB a porušujú základné ľudské práva,“ vyhlásil predseda parlamentu.