Nadácia COOP Jednota podporila v roku 2019 zdravotníctvo a lokálne komunity sumou štvrť milióna eur

Nadácia COOP Jednota v roku 2019

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) -Za 19 rokov svojej činnosti zakúpila Nadácia COOP Jednota do slovenských nemocníc 181 lekárskych prístrojov v hodnote 1,3 milióna eur. Z toho v roku 2019 smerovalo na podporu zdravotníctva 77 000 eur. "Ide o jednu z kľúčových oblastí našich nadačných aktivít. Vysokokvalitnú lekársku starostlivosť si zaslúži každý jeden človek bez ohľadu na vek, vzdelanie či pôvod. Je preto prirodzené, že ako spoločensky zodpovedná firma cítime záväzok voči verejnosti a vnímame potrebu vrátiť jej aj takouto formou dôveru," zdôvodnil Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a správca Nadácie COOP Jednota.Mnohé venované lekárske prístroje sú nevyhnutné pre záchranu pacienta, čo potvrdil aj riaditeľ breznianskej nemocnice. "Darovaný kardiotokografický prístroj sa používa na monitorovanie plodu aj matky. Zachytáva tlkot srdca a prípadný problém okamžite avizuje. V mnohých prípadoch už zachránil pacientom život," vysvetlil Jaroslav Mačejovský, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno. Nadácia COOP Jednota pomohla aj ďalším nemocniciam naprieč celým Slovenskom. Komfort pacientov v Trnave a Žiline zvýšila zakúpením klimatizácie, nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach darovala EKG prístroje, resuscitačné sety a CRP analyzátor, Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov zakúpila ramennú motorovú dlahu využívanú najmä v pooperačnej starostlivosti pacientov. Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave prispela sumou 10 000 eur na nákup anestéziologického prístroja. "Ide o veľmi kvalitné a spoľahlivé zariadenie s vysokým stupňom bezpečnosti. Ročne na ňom môže byť poskytnutá celková anestézia pre 700-800 onkologických pacientov, respektíve anestézie v celkovej dobe trvania 1400-1600 narko hodín ročne," zdôvodnil Roman Záhorec, prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.Medzi najnovšie projekty Nadácie COOP Jednota patrí program zameraný na podporu lokálnych komunít. V uplynulom roku zrealizovala už jeho tretí ročník, v ktorom rozdala 156 tisíc eur. O 26 víťazných subjektoch rozhodla verejnosť. Výsledkom budú obnovené námestia, nové detské ihriská, ihriská s fitness prvkami, oddychové altánky, podujatia zamerané na návrat k starým remeslám a ľudovým tradíciám či podpora regionálnych športových klubov. Do podpory regionálneho rozvoja investovala nadácia v uplynulých troch rokoch takmer pol milióna eur.Už od svojho vzniku sa Nadácia COOP Jednota sústredí aj na pomoc v sociálnej oblasti. V roku 2019 prerozdelila rodinám starajúcim sa o ťažko chorých pacientov, najmä deti, 15 000 eur.Spotrebné družstvá založili Nadáciu COOP Jednota v roku 2001 za účelom podpory zdravotníctva, školstva, športu, vzdelávania, kultúry, umenia a sociálnej pomoci. Za takmer dve dekády svojej činnosti prispela nadácia na lepšie vybavenie nemocníc, polikliník, materských a základných škôl, lokálnych športových klubov, centier voľného času a na regionálny rozvoj sumou 4,5 milióna eur.venovala na podporu zdravotníctva, lokálnych komunít a sociálnej oblasti, z toho smerovalo:na zdravotníctvona sociálnu pomocna rozvoj lokálnych komunítInzercia