Danko sa vzdá funkcie predsedu SNS a nechce už ani výhody, na ktoré má ešte tri mesiace nárok

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Všetci najvyšší predstavitelia Slovenskej národnej strany (SNS) predložia na sneme svoje funkcie. Uviedol to v reakcii na neoficiálne výsledky parlamentných volieb predseda národniarov Andrej Danko.Národniari úplne prepadli (3,16 %), keď ich volilo ešte menej ľudí, ako naznačovali posledné prieskumy verejnej mienky. V tých posledných už bola SNS mimo Národnej rady SR. Danko priamo nepovedal, či bude pokračovať v politickej činnosti, ešte počas posledných vianočných sviatkov avizoval, že v prípade neúspechu vo voľbách skončí.„Emócia je a bola v spoločnosti silná. Voľby a výsledky rešpektujeme. Nie je to prvýkrát, čo sme mimo NR SR, ale som presvedčený, že strana prežije. Chcel by som kolegom, ktorí budú preberať funkcie vo vláde a v parlamente dopriať viacej kľudu na prácu,“ povedal Danko.Šéf národniarov opäť vymenoval viacero opatrení, ktoré jeho strana za uplynulé štyri roky presadila. Danko sa chce podľa vlastných slov vzdať v dohľadnom čase všetkých výhod, ktoré mu ako šéfovi NR SR prináležia.„Ako predseda NR SR si ešte splním všetky povinnosti. V najbližšom období sa vzdám všetkých výhod, na ktoré mám ešte tri mesiace nárok. Pripravím priestory môjmu nástupcovi. Poprosím ho, aby dokončil niektoré projekty, a verím, že tú latku zodvihne ešte vyššie,“ dodal.