Fico uznal porážku, ale nechce Pellegrinimu prenechať svoj post v Smere-SD

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasný predseda strany Smer-SD Robert Fico neuvažuje zatiaľ o tom, že by prenechal svoj post premiérovi Petrovi Pellegrinimu ( Smer-SD ).Uviedol to v nedeľu na tlačovom brífingu, kde hodnotil výsledky strany v parlamentných voľbách. V nich skončila dlhoročná vládna strany druhá so ziskom necelých 18,5 percenta za hnutím Igora Matoviča Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „Čo bude ďalej, ukážu ďalšie týždne. Ja verím, že o rok alebo o dva sa môžeme vrátiť podstatne silnejší. Za seba hovorím, že chcem viesť silnú ľavicovú stranu,“ povedal Fico.