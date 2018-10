Danko: Sankcie v rámci EÚ vo vzťahu k Maďarom a Poliakom nie sú cestou

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS) . Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 14. októbra (TASR) - Sankcie v rámci Európskej únie (EÚ) vo vzťahu k Maďarom a Poliakom nie sú cestou. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), ktorý sa na sobotňajšom neformálnom stretnutí predsedov parlamentov krajín skupiny V4 v Košiciach vyjadril aj k pripravovanému prijatiu uznesenia v prípade uplatnenia článku 7 Lisabonskej zmluvy. TASR o tom informovali z Kancelárie NR SR.Danko dúfa, že po vzore českého parlamentu sa aj na Slovensku postavia poslanci za ochranu suverénnych členských štátov EÚ.povedal.Predseda parlamentu chce v pléne presadiť uznesenie, ktoré by malo obsahovať vyhlásenie, že NR SR sa bude aktívne zasadzovať za to,podotkol Danko. Samotné hlasovanie Rady EÚ o spustení príslušného sankčného mechanizmu považuje až za posledné riešenie.Uvedomuje si rozdiel vo vnímaní závažnosti tohto sankčného mechanizmu oproti prezidentovi SR, no je pripravený ďalšie kroky v tejto veci prerokovať so všetkými kompetentnými.