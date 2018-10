Toyota zvolá do servisov takmer 188 000 áut pre problémy s airbagmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 14. októbra (TASR) - Japonská automobilka Toyota sa rozhodla zvolať do servisov po celom svete takmer 188.000 áut. Dôvodom je problém s airbagmi, ktoré sa v prípade havárie nemusia aktivovať.Ako uviedla agentúra AP, zvolávanie zahŕňa pickupy Tundra, SUV Sequoia, ako aj sedany Avalon, väčšinou sa však dotkne severoamerického trhu. V rámci neho zvolá automobilka do servisov okolo 185.000 áut. V prípade iných trhov by malo ísť len zhruba o 2600 vozidiel.Firma nezverejnila, či problém s airbagmi viedol medzičasom k nejakému zraneniu. Toyota vlastníkov vozidiel informuje, pričom začiatok zvolávania je naplánovaný na 22. októbra.