Danko si nevie predstaviť zákonnú reguláciu protestov. Sám som na ne chodil, hovorí

1.9.2024 (SITA.sk) - Predseda koaličnej SNS Andrej Danko si nevie predstaviť zákonnú reguláciu protestov. Povedal to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR v súvislosti s údajným návrhom regulovať protesty prostredníctvom „lex atentát II".„Sám som na protesty chodil. Asi ťažko je zodpovedať za to, čo tí ľudia kričia na tom proteste," skonštatoval Danko. Doplnil, že ešte nevidel návrh z dielne podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara Smer-SD ).Opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ) poukázal na to, že ide o ďalšiu tému, na ktorej nie je zhoda v koalícii . Rovnako podľa neho nie je zhoda na otázke šéfa parlamentu alebo podobe konsolidácie verejných financií.„Je to veľmi zaujímavé," skonštatoval.