Dubéci pochybuje o odvolaní Šimečku, koalícia sa nevie dohodnúť ani na stretnutí

1.9.2024 (SITA.sk) -Opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ) si nemyslí, že by koalícia nakoniec odvolala šéfa progresívcov Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady SR . Ako uviedol v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR , koaliční politici sa totiž nevedia dohodnúť ani na tom, kedy sa stretnú.„Ale ak by k tomu malo dôjsť, tak mi tie kroky prezradíme potom," odpovedal Dubéci na otázku, či by sa PS pripojili k iniciatíve SaS , aby v prípade odvolania Šimečku odišli opoziční predstavitelia z pozícii šéfov výborov.„Lebo ani tie parametre toho, čo sa stane, netušíme, lebo jeden nikdy nevie v národnej rade ráno ako sa ten deň skončí," skonštatoval Dubéci.Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka majú jeho strana a Smer-SD v súvislosti s odvolávaním Šimečku jasnú predstavu.„A pokiaľ Hlas cukne, je to ich zodpovednosť voči voličom. Ale na poslednej koaličnej rade som taký pocit nemal, že by Hlas nepodporil túto aktivitu," dodal Danko.