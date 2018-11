Danko:Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy

Na archívnej snímke vľavo predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Praha 14. novembra (TASR) - Slováci a Česi bilancujú storočnicu spolunažívania. Aj napriek rozdeleniu spoločného štátu spája oba národy spoločný cieľ, hodnoty, vzájomná úcta i úprimné priateľstvo, domnieva sa predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu, ktorého stredajšie zasadnutie bolo venované 100. výročiu 1. zasadnutia česko-slovenského Revolučného národného zhromaždenia.Obe krajiny zároveň podľa jeho slov musia pred nadchádzajúcimi voľbami do europarlamentu ukázať zvyšku Európy svoju jednotu a v rámci Európskej únie otvárať spoločné témy, akou je napríklad boj za kvalitné potraviny.uviedol v stredu Danko.Vyslovil tiež potešenie z toho, že aj vo formáte Vyšehradskej štvorky (V4)a oba štáty sú akceptovanými partnermi na európskej scéne.Podľa Dankovho názoru by SR i ČR mali tiež otvárať nové témy vo vzťahu k EÚ.povedal šéf NR SR v Poslaneckej snemovni českého parlamentu.Danko tiež zdôraznil potrebu toho, aby si členské krajiny EÚ zachovali svoju národnú identitu.uviedol a dodal, že v tomto smere sa opierame o historickú skúsenosť. Ak by totiž Rakúsko-Uhorsko prekročilo svoj tieň a poskytlo svojim národom slobodu, podľa Danka by možno pretrvalo až dodnes.povedal Danko.Andrej Danko bol prvým politikom zo Slovenska, ktorý predniesol prejav pred poslancami českého parlamentu. Po Borisovi Jeľcinovi a Paulovi Ryanovi bol zároveň tretím zahraničným politikom, ktorému bolo umožnené rečniť pred českými poslancami v ére ich štátnej samostatnosti. Parlament ČR bol už tretím zahraničným zákonodarným zborom, na ktorého pôde predseda NR SR predniesol prejav. Vlani vystúpil v ruskej Štátnej dume a v júni v srbskom parlamente.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Schmidtová)