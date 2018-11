Po úteku M. Gruevského zadržali dvoch bývalých predstaviteľov vlády

Na archívnej snímke 10. júna 2016 Nikola Gruevsky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 14. novembra (TASR) - Macedónske orgány v stredu predbežne umiestnili do väzby dvoch bývalých vládnych predstaviteľov, ktorých súdia za korupciu. Opatrenie nasledovalo po úteku bývalého premiéra Nikolu Gruevského do Maďarska, ktorý sa tak snaží vyhnúť trestu dvojročného odňatia slobody za úplatkárstvo.Trestný súd nariadil v stredu 30-dňovú väzbu pre exministra dopravy Mileho Janakieského a niekdajšieho generálneho tajomníka úradu vlády Kirila Bozinovského. Prokurátori žiadali ich zadržanie z obáv, že by sa aj oni mohli pokúsiť ujsť z Macedónska, informovala tlačová agentúra AP.Oboch politikov súdia pre viaceré obvinenia vrátane korupcie súvisiacej s verejnými zákazkami a volebných podvodov.Minister vnútra Oliver Spasovski v utorok večer oznámil, že Macedónsko bude žiadať vydanie Gruevského z Maďarska do vlasti. Gruevski bol premiérom Macedónska v rokoch 2006-2016, čoraz viac inklinoval k Moskve a spriatelil sa s maďarským premiérom Viktorom Orbánom.Expremiéra Gruevského, v súčasnosti zákonodarcu z hlavnej opozičnej strany v krajine, odsúdili za nezákonné ovplyvňovanie úradníkov na ministerstve vnútra pri nákupe luxusného nepriestrelného auta na vládne účely.Gruevski prostredníctvom siete Facebook oznámil, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány vydali na bývalého premiéra ešte v pondelok zatykač, keďže nenastúpil na výkon trestu v stanovenej lehote. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas, a preto nie je jasné, ako sa do Maďarska dostal.