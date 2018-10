Danko: Slovákov priťahuje francúzska mentalita, sami konajú intuitívne

Na snímke predseda NRSR Andrej Danko počas prehliadky Grand Trianonu na zámku vo Versailles pri príležitosti pripomenutia si 100. výročia vzniku ČSR v Paríži 18. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Paríž 18. októbra (TASR) - Pre akúkoľvek spoločnosť je nebezpečné, ak sa do popredia dostávajú krikľúni a nevzdelanci a intelektuálna špička národa mlčí v kúte. V prejave na konferencii venovanej storočnici vzniku ČSR to v Paríži vo štvrtok večer vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).V príhovore ďalej pripomenul, že konferencia s účasťou predsedu českej Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka sa uskutočnila presne v deň stého výročia vydania Deklarácie nezávislosti československého národa dočasnou československou vládou so sídlom v Paríži. Tento politický dokument sa stal programovým základom pre domáci a zahraničný odboj, ktorý vyvrcholil vyhlásením ČSR.Ako skonštatoval Danko, československá deklarácia sa inšpirovala francúzskou Deklaráciou práv človeka a občana z roku 1789.podčiarkol Danko.Vyzdvihol aktivity kľúčových postáv československého odboja Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka vo Francúzsku.podotkol Danko. Poukázal na to, ako tento učenec získaval svojimi publikáciami o politických a kultúrnych dejinách slovanských národov podporu pre samostatné Československo vo francúzskych akademických kruhoch. Jeho úsilie vyvrcholilo zriadením katedry slavistiky, dejín slovanských národov a histórie československého štátu na parížskej Sorbonne.Predseda slovenského parlamentu sa na konferencii na pôde francúzskeho parlamentu vyjadril aj o vzťahu Slovákov k francúzskej mentalite.zhodnotil Danko.Súčasné vzťahy Slovenska s Českou republikou označil zazdôraznil šéf slovenského parlamentu.Vondráček vo svojom prejave na konferencii zdôraznil rolu Francúzska pri vzniku ČSR.skonštatoval Vondráček.