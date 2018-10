Poslanci NR SR prerokovali už polovicu programu schôdze

Na snímke pohľad na rokovaciu sálu počas 35. schôdze NR SR 16. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady už prerokovali polovicu programu aktuálnej 35. schôdze. Stačilo im na to iba dva a pol dňa. Schôdza sa začala v utorok o 13.00 h. Tretiemu rokovaciemu dňu dominoval návrh na zastropovanie dôchodkového veku v Ústave SR.Deň ukončili zákonodarcovia novelou zákona o rokovacom poriadku z dielne SaS. Liberáli chcú, aby prvé dve otázky na premiéra v rámci parlamentnej Hodiny otázok sa vyberali iba z otázok položených opozíciou. Členovia vlády by tiež mali dostatočne skoro informovať snemovňu o svojej prípadnej neprítomnosti na Hodine otázok.Do lavíc sa vrátia v piatok 19. októbra, kedy budú rokovať o ďalších poslaneckých návrhoch na programe schôdze. O prerokovaných bodoch opäť poslanci nerozhodnú, zrušili si totiž hlasovanie. Hlasovať budú až na budúci týždeň.Rýchlemu napredovaniu schôdze napomáha, že zasadnutie prebieha neštandardne. Rokovacie dni sú dlhšie ako zvyčajne, pridal sa k nim aj pondelok, kedy obyčajne plénum nezasadá. Okrem toho rokovacie dni aktuálne neprerušujú hlasovania, keďže si väčšinu z nich na tento týždeň parlamentná väčšina zrušila. Zmeny oproti zvyčajnému priebehu schôdze odôvodnila pracovnými cestami a blížiacimi sa štátnymi sviatkami. Do pléna po týchto zmenách chodí iba niekoľko poslancov.