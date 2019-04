Danko: SNS nedovolí podpis zmluvy, akú podpísali minulý týždeň Maďari

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - SNS nedovolí podpis takej zmluvy, akú podpísali minulý týždeň Maďari. V súvislosti s Dohodou o obrannej spolupráci s USA to povedal predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko.zdôraznil.Podotkol však, že ak Slovensku niektoAk budú podmienky v rozpore so zachovaním suverenity, tak podľa jeho slov môžuSkonštatoval, že by tak došlo k strate slovenských letísk.Dodal, že SNS naďalej trvá na požiadavke, že v novej zmluve nesmie byť ani slovo o prítomnosti Ozbrojených síl USA. To, že sa minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nebude zúčastňovať na rokovaniach, podľa jeho slov neznamená, že necháva rezortu diplomacie voľné ruky.objasnil.Danko v pondelok (15. 4.) po Koaličnej rade informoval o tom, že šéf diplomacie Miroslav Lajčák (Smer-SD) bude v rokovaniach s USA pokračovať bez účasti ministra obrany Petra Gajdoša (SNS). Dohodnúť má vhodné podmienky pre Slovensko. Koaličnú zhodu uvítal aj minister životného prostredia a podpredseda Mosta-Híd László Sólymos, ktorý zdôraznil, že Maďarsko už podobnú zmluvu podpísalo.Rozhodnutie Ministerstva obrany (MO) SR, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaní o Dohode o obrannej spolupráci s USA, prekvapilo rezort diplomacie. Kritizovali ho aj prezident SR Andrej Kiska a niektorí opoziční aj koaliční poslanci. Danko následne vyhlásil, že nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne ponúknuté neboli. Rezort vysvetlil, že najprv je potrebné dokončiť rokovania o predmetnej dohode.