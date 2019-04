KOLÓNY V BRATISLAVE: Vodiči sa pri výjazde zdržia asi 40 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) – Vodiči odchádzajúci z Bratislavy v smere na Trnavu musia počítať so zdržaním okolo 40 minút. V dôsledku viacerých dopravných nehôd sa na D1 v smere od bratislavskej mestskej časti Petržalka vytvorili kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.Dopravná nehoda sa vo štvrtok popoludní stala pri jednom z obchodných centier v smere na bratislavské Zlaté piesky. Tú sa podľa Zelenej vlny už podarilo odstrániť. Ďalšia bola aj na Prístavnom moste.Vodiči by si mali dať pozor na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky, kde na ľavej krajnici stojí osobné auto a v odstavnom pruhu na pravej strane zas pokazený autobus.Nehoda sa stala v hlavnom meste aj na Roľníckej ulici smerom na Chorvátsky Grob-Čiernu vodu, kde musia vodiči rátať taktiež so zdržaním.