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19. septembra 2026

Danko spochybnil demokraciu ako nástroj riadenia štátu. Navrhol jednu politickú stranu


Tagy: Demokracia Prezident Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Karas odmieta veľkú koalíciu Smeru a PS. Hovorí o potrebe silnej konzervatívnej politiky. Demokracia podľa predsedu



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678f6c34084c0825390800 scaled 1 676x451 19.9.2026 (SITA.sk) - Karas odmieta veľkú koalíciu Smeru a PS. Hovorí o potrebe silnej konzervatívnej politiky.


Demokracia podľa predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka nie je najlepším nástrojom na riadenie štátu a možno by stačila jedna politická strana, v ktorej by o riadenie štátu súťažili jednotliví ľudia. Povedal to v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.

„Demokraciu požadujú od nás západné štáty. Ale demokracia nie je tým najlepším nástrojom a začínam si myslieť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát. Ako to dopadne, keď si hocikto založí politickú stranu a stane sa premiérom, to ste už mohli v histórii vidieť,“ uviedol šéf národniarov.

Podpredseda KDH Viliam Karas v relácii povedal, že predstava vlády dvoch najsilnejších politických strán s jasnou väčšinou a politickou silou môže byť síce ľúbivá, no osobne je presvedčený, že takáto kombinácia strán vzhľadom na ich hodnotové nastavenie a program by bola pre Slovensko mimoriadne škodlivá. Reagoval tak na vyjadrenie prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že si vie predstaviť veľkú koalíciu Smeru a Progresívneho Slovenska. „V KDH urobíme všetko preto, aby silná konzervatívna a kresťanskodemokratická politika vyvažovala nesprávne riešenia pre Slovensko,“ poznamenal Karas.

Podľa neho tiež nemá význam vytesňovať politické strany, ktorým dali voliči svoj hlas, pretože to neprináša efekt. Za riešenie označil „poctivú politiku, pravdivú s jasným programovým cieľom a vernosť tomu, čo sľúbim voličom, potom aj pri jej presadzovaní“.


Zdroj: SITA.sk - Danko spochybnil demokraciu ako nástroj riadenia štátu. Navrhol jednu politickú stranu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Demokracia Prezident Slovenskej republiky Sobotné dialógy
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