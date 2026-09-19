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19. septembra 2026
Obec v okrese Žilina prišla o vyše 77-tisíc eur, podvodníci získali od jej predstaviteľa vzdialený prístup do počítača
Tagy: Podvodníci Polícia
Doposiaľ neznámi páchatelia mali predstaviteľa obce kontaktovať z viacerých telefónnych čísel. Obec v okrese Žilina prišla o viac ako 77-tisíc eur po tom, ako sa
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19.9.2026 (SITA.sk) - Doposiaľ neznámi páchatelia mali predstaviteľa obce kontaktovať z viacerých telefónnych čísel.
Obec v okrese Žilina prišla o viac ako 77-tisíc eur po tom, ako sa podvodníci vydávali za policajtov a pracovníkov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Prostredníctvom telefonátov a komunikačnej aplikácie Signal získali od predstaviteľa obce vzdialený prístup do počítača obecného úradu a následne vykonali neoprávnené bankové prevody. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Doposiaľ neznámi páchatelia mali predstaviteľa obce kontaktovať z viacerých telefónnych čísel. Po získaní vzdialeného prístupu prostredníctvom aplikácie TeamViewer z účtu obce vykonali neoprávnené bankové prevody. Škoda presiahla 77-tisíc eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v súvislosti s prípadom vedie trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu.
Polícia upozorňuje, že jej príslušníci nikdy telefonicky nekontaktujú občanov v súvislosti s pohybmi na ich bankových účtoch ani nezisťujú ich finančnú situáciu či výšku úspor. Rovnako občanov neprepájajú na pracovníkov bánk a nežiadajú od nich prihlasovacie, identifikačné ani bezpečnostné údaje k bankovým účtom.
Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby neposkytovali vzdialený prístup k svojim zariadeniam neznámym osobám. Pri nevyžiadaných telefonátoch, správach či komunikácii cez aplikácie majú byť obozretní a pri vzdialenom pripojení nezadávať žiadne kódy ani nepotvrdzovať žiadosti o prístup k obrazovke telefónu či počítača. V prípade pochybností o pravosti telefonátu alebo správy polícia odporúča kontaktovať banku prostredníctvom jej oficiálnych kontaktných údajov.
Zdroj: SITA.sk - Obec v okrese Žilina prišla o vyše 77-tisíc eur, podvodníci získali od jej predstaviteľa vzdialený prístup do počítača © SITA Všetky práva vyhradené.
Obec v okrese Žilina prišla o viac ako 77-tisíc eur po tom, ako sa podvodníci vydávali za policajtov a pracovníkov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Prostredníctvom telefonátov a komunikačnej aplikácie Signal získali od predstaviteľa obce vzdialený prístup do počítača obecného úradu a následne vykonali neoprávnené bankové prevody. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Doposiaľ neznámi páchatelia mali predstaviteľa obce kontaktovať z viacerých telefónnych čísel. Po získaní vzdialeného prístupu prostredníctvom aplikácie TeamViewer z účtu obce vykonali neoprávnené bankové prevody. Škoda presiahla 77-tisíc eur. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v súvislosti s prípadom vedie trestné stíhanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu podvodu.
Polícia upozorňuje, že jej príslušníci nikdy telefonicky nekontaktujú občanov v súvislosti s pohybmi na ich bankových účtoch ani nezisťujú ich finančnú situáciu či výšku úspor. Rovnako občanov neprepájajú na pracovníkov bánk a nežiadajú od nich prihlasovacie, identifikačné ani bezpečnostné údaje k bankovým účtom.
Polícia zároveň vyzýva ľudí, aby neposkytovali vzdialený prístup k svojim zariadeniam neznámym osobám. Pri nevyžiadaných telefonátoch, správach či komunikácii cez aplikácie majú byť obozretní a pri vzdialenom pripojení nezadávať žiadne kódy ani nepotvrdzovať žiadosti o prístup k obrazovke telefónu či počítača. V prípade pochybností o pravosti telefonátu alebo správy polícia odporúča kontaktovať banku prostredníctvom jej oficiálnych kontaktných údajov.
Zdroj: SITA.sk - Obec v okrese Žilina prišla o vyše 77-tisíc eur, podvodníci získali od jej predstaviteľa vzdialený prístup do počítača © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvodníci Polícia
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