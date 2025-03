Danko stiahol návrh na predĺženie funkčného obdobia v samosprávach, podľa Dostála dostal rozum

Ústavným zákonom nemožno novelizovať obyčajný zákon

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Efektívna realizácia strategických projektov

17.3.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko stiahol návrh na predĺženie funkčného obdobia volených orgánov samospráv zo súčasných štyroch rokov na šesť. Návrh predkladal do Národnej rady SR spolu s poslaneckými kolegami z klubu SNS Milanom Garajom Chceli, aby s účinnosťou od 1. septembra 2025 boli starostovia primátori , predsedovia samosprávnych krajov a poslanci obecných, mestských a krajských zastupiteľstiev volení na šesť rokov. Cieľom malo byť vytvorenie predpokladov na stabilnejšie a predvídateľnejšie riadenie územnej samosprávy.Podľa poslanca za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála líder národniarov uznal, že ústavným zákonom nemožno novelizovať obyčajný zákon. Návrh by totiž novelizoval ústavu aj zákon o obecnom zriadení."Na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína na budúci týždeň, sa tak o tomto Dankovom nápade rokovať nebude. Čo nevylučuje, že s ním nepríde pri najbližšej možnej príležitosti. Už to však budú návrhy dva - jeden návrh ústavného zákona a jeden návrh obyčajného zákona," domnieva sa Dostál.Súčasný štvorročný volebný cyklus podľa národniarov v praxi často neumožňuje efektívnu realizáciu strategických projektov miestneho a regionálneho rozvoja, keďže veľká časť funkčného obdobia je venovaná analýze a príprave nových projektov, pričom samotná realizácia je neraz obmedzená časovým rámcom daným dĺžkou volebného obdobia "V praxi sa ukazuje, že rozvojové projekty, infraštruktúrne investície, zmeny v územnom plánovaní či reformy v oblasti školstva či verejných služieb si vyžadujú dlhší čas na prípravu, schválenie, implementáciu a vyhodnotenie," zdôvodnili svoj návrh poslanci za SNS.Zabezpečenie kontinuity vo vedení obcí, miest a samosprávnych krajov by podľa nich umožnilo efektívnejšie plánovanie a realizáciu investičných projektov, čerpanie financií z verejných zdrojov a fondov Európskej únie. Ďalšou výhodou by podľa nich bola úspora verejných financií vynakladaných na organizáciu volieb, ktoré tvoria nemalú položku v rozpočte verejnej správy.