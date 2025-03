Prokurátorka podala obžalobu na Juraja C. v prípade atentátu na premiéra Fica

aktualizované 17. marca, 14:35







Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája minulého roku v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred Domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Juraja C. obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.





17.3.2025 (SITA.sk) -Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR v pondelok podala na Špecializovaný trestný súd v trestnej veci atentátu na premiéra Roberta Fica obžalobu na Juraja C. pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová Ako uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková , trestná vec bola elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi, ktorý po jej preštudovaní rozhodne o ďalšom postupe v zmysle Trestného poriadku. „Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6200 strán," zdôraznila hovorkyňa.