 24hod.sk    Z domova

25. januára 2026

Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii


Vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS



sns8 676x451 25.1.2026 (SITA.sk) - Vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS Gabriely Matečnej slúži na to, aby mu zapchali ústa a nemohol tak hovoriť o kauzách ako Voderady alebo záchrankový tender škodia vládnej koalícii. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).


Keď má nejaký problém, vie nám to povedať do očí. Načo nám dáva odkazy?" pýta sa Raši. Zároveň Dankove vyjadrenia odmietol. „Takýmito vyjadreniami a takýmito invektívami voči koaličným partnerom zbytočne polarizujeme ešte aj vlastných sympatizantov a podporovateľov," skonštatoval Raši.

Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku paradoxne a, bohužiaľ, niekedy Danko prejavuje viac racionality ako premiér Robert Fico alebo koaličná strana Hlas. Spomenul pritom napríklad Dankov nesúhlas s prílišným viazaním sa na USA v rámci jadrovej dohody alebo na jeho kritiku transakčnej dane.

Pôvodne pritom podľa Šimečku mala byť racionálnym hlasom v koalícii práve strana Hlas. „Ale vidíme po dvoch rokoch tejto vlády, že ste sa nedokázali vzoprieť žiadnej šialenosti, s ktorou prišla táto vláda," povedal Šimečka Rašimu.


Zdroj: SITA.sk - Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii © SITA Všetky práva vyhradené.

