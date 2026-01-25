|
Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii
Vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS
25.1.2026 (SITA.sk) - Vyjadrenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, že obvinenie exministerky pôdohospodárstva a členky SNS Gabriely Matečnej slúži na to, aby mu zapchali ústa a nemohol tak hovoriť o kauzách ako Voderady alebo záchrankový tender škodia vládnej koalícii. V diskusnej relácii Na telo televízie Markíza to povedal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).
„Keď má nejaký problém, vie nám to povedať do očí. Načo nám dáva odkazy?" pýta sa Raši. Zároveň Dankove vyjadrenia odmietol. „Takýmito vyjadreniami a takýmito invektívami voči koaličným partnerom zbytočne polarizujeme ešte aj vlastných sympatizantov a podporovateľov," skonštatoval Raši.
Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku paradoxne a, bohužiaľ, niekedy Danko prejavuje viac racionality ako premiér Robert Fico alebo koaličná strana Hlas. Spomenul pritom napríklad Dankov nesúhlas s prílišným viazaním sa na USA v rámci jadrovej dohody alebo na jeho kritiku transakčnej dane.
Pôvodne pritom podľa Šimečku mala byť racionálnym hlasom v koalícii práve strana Hlas. „Ale vidíme po dvoch rokoch tejto vlády, že ste sa nedokázali vzoprieť žiadnej šialenosti, s ktorou prišla táto vláda," povedal Šimečka Rašimu.
Zdroj: SITA.sk - Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii © SITA Všetky práva vyhradené.
