 24hod.sk    Z domova

25. januára 2026

Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO


Tagy: Predseda parlamentu Predseda Progresívneho Slovenska Premiér Slovenskej republiky

Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného



fico 1 676x436 25.1.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia. Opozíciu premiér zase nazval deťmi.


Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR," povedal Šimečka. Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou," uviedol šéf progresívcov.

Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na porastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade," skonštatoval Raši.


Zdroj: SITA.sk - Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

