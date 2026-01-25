|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gejza
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. januára 2026
Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO
Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného
Zdieľať
25.1.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico pôsobí na poslednom zverejnenom videu ako opitý strýko. Skonštatoval to v nedeľu v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Fico vo videu vyzval koaličných partnerov, aby v predvolebnom roku vysadli na bieleho koňa, inak odídu na somárikovi do hlbokej opozície a prípadne do zabudnutia. Opozíciu premiér zase nazval deťmi.
„Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR," povedal Šimečka. Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou," uviedol šéf progresívcov.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na porastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade," skonštatoval Raši.
Zdroj: SITA.sk - Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Toto nemôže byť hodné predsedu vlády SR," povedal Šimečka. Zároveň sa pýta, či je premiér ešte v realite, alebo sa od nej úplne odtrhol. „Lebo ľudia dnes na Slovensku trpia. Aj konsolidáciou a drahotou," uviedol šéf progresívcov.
Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) chcel premiér rečami o bielom koni povedať, že konsolidácia a šetrenie sa zmení na porastové opatrenia. Forma jeho odkazu však podľa Rašiho zbytočne vyvolala polemiky a napätie. „Keď sa dávajú odkazy, majú sa povedať na koaličnej rade," skonštatoval Raši.
Zdroj: SITA.sk - Fico pôsobí ako opitý strýko. Šimečka sa pýta, či sa premiér už úplne odtrhol od reality – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii
Danko tvrdí, že mu má obvinenie Matečnej zapchať ústa. Jeho vyjadrenia podľa Rašiho škodia vládnej koalícii
<< predchádzajúci článok
Trumpova Rada mieru je nedemokratické zoskupenie a obyčajný biznis plán, povedal Gröhling
Trumpova Rada mieru je nedemokratické zoskupenie a obyčajný biznis plán, povedal Gröhling