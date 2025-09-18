|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 18.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eugénia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. septembra 2025
Danko už nešéfuje poslaneckému klubu SNS, nahradil ho Michelko
Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko už vyše týždňa nešéfuje poslaneckému klubu svojho ...
Zdieľať
18.9.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko už vyše týždňa nešéfuje poslaneckému klubu svojho politického subjektu. Ako vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady (NR) SR z 10. septembra, Danko ešte v utorok 9. septembra písomne oznámil, že sa funkcie predsedu Klubu poslancov NR SR za SNS vzdáva.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tiež podľa zverejneného dokumentu vzal na vedomie, že Danka na čele poslaneckého klubu národniarov od 10. septembra 2025 nahradil poslanec Roman Michelko, ktorý bol zvolený do parlamentu na kandidátke SNS, ale do samotnej strany vstúpil len vo februári tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Danko už nešéfuje poslaneckému klubu SNS, nahradil ho Michelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) tiež podľa zverejneného dokumentu vzal na vedomie, že Danka na čele poslaneckého klubu národniarov od 10. septembra 2025 nahradil poslanec Roman Michelko, ktorý bol zvolený do parlamentu na kandidátke SNS, ale do samotnej strany vstúpil len vo februári tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Danko už nešéfuje poslaneckému klubu SNS, nahradil ho Michelko © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko má podľa Káčera v zahraničí najhoršie meno v histórii, získať dôveru späť bude ťažké
Slovensko má podľa Káčera v zahraničí najhoršie meno v histórii, získať dôveru späť bude ťažké
<< predchádzajúci článok
V Bratislave sa stretnú budúci profesionáli v kyberbezpečnosti
V Bratislave sa stretnú budúci profesionáli v kyberbezpečnosti