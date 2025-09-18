Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

V Bratislave sa stretnú budúci profesionáli v kyberbezpečnosti


Najmä študentom so záujmom o kybernetickú bezpečnosť je určená konferencia Junior Security Summit, ktorá sa koná vo štvrtok, 18. septembra v bratislavskom Bináriu. Jej cieľom je prepájať šikovných ...



new project 16 676x444 18.9.2025 (SITA.sk) - Najmä študentom so záujmom o kybernetickú bezpečnosť je určená konferencia Junior Security Summit, ktorá sa koná vo štvrtok, 18. septembra v bratislavskom Bináriu. Jej cieľom je prepájať šikovných vysokoškolákov s reálnou praxou.


Podujatie prinesie sériu prednášok, v ktorých odborníci z praxe predstavia aktuálne výzvy v odvetví – od nástupu kvantových počítačov cez riziká spojené s kontajnerizáciou až po otázku, ako umelá inteligencia mení pracovný trh a uplatnenie absolventov. Nasledujúca panelová diskusia sa zase bude z viacerých perspektív venovať otázke, ako uľahčiť študentom prechod k reálnej kariére v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Organizátorom je spoločnosť ITAPS, ktorá dlhodobo prepája študentov IT odborov s firmami nielen v technologickom odvetví, ale napríklad i v bankovníctve. Súčasťou programu je aj networking a možnosť nadviazať kontakty s potenciálnymi zamestnávateľmi.

PROGRAM


13:30 Otvorenie konferencie

13:40 Digitálni ochrancovia: Kyberbezpečnostné školenia pre budúcich profesionálov (M. Kohút / ITAPS)

13:55 IBM a bezpečnosť v kvantovej ére (Z. Hollá / IBM)

14:25 Ako predchádzať bezpečnostným problémom pri vývoji? (M. Kupči / Tatra banka)

14:55 Cofee break & Networking

15:15 Bezpečnosť kontajnerov (R. Pečík / Exclusive Networks)

15:45 Bezpečnosť v decentralizovanom prostredí na príklade Bitcoinu (A. Bobovská, T. Buday / HPE)

16:15 Kybernetická bezpečnosť vo verejnej správe - Edukačná a informačná iniciatíva v oblasti kybernetickej bezpečnosti, štandardizácia a nová éra vzdelávania v kompetenčných centrách (R. Kováč/ MIRRI SR)

16:25 Social Engineering: Človek ako vstupná brána útočníkov (J. Jančík / Barracuda Networks)

17:00 Cofee break & Networking

17:20 Panelová diskusia: Kariérne cesty kybernetickou bezpečnosťou – Ako sa mladý človek dostane k reálnej praxi (M. Vojvoda / FEI STU | J. Adamovský /SLSP | M. Kohút / ITAPS | K. Rolná / Tatra banka, R. Kováč/ MIRRI SR | A. Varga / študent FEI STU)

18:00 TOMBOLA

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - V Bratislave sa stretnú budúci profesionáli v kyberbezpečnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

