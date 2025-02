Danko v priamom prenose hovorí o rozkrádaní v zdravotníctve. Šaška a Dolinkovú by mali predvolať na výsluch, tvrdí Šipoš – VIDEO

Mali by vypočuť aj Šaška a Dolinkovú

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Porušenie Ústavy SR

12.2.2025 (SITA.sk) - Orgány činné v trestnom konaní by sa mali zoberať tvrdeniami podpredsedu parlamentu a šéfa koaličnej SNS Andreja Danka o rozkrádaní zdravotníctva. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec Michal Šipoš (hnutie Slovensko ). Ten poukázal na pasáž otvoreného listu, ktorý Danko adresoval predsedovi vlády Robertovi Ficovi V ňom mimo iného uvádza, že „Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane".„V priamom prenose hovorí o tom ako sa v zdravotníctve rozkrádajú peniaze," vyhlásil na margo Danka Šipoš. Zároveň vyzval vyšetrovacie orgány, aby si predvolali na výsluch nie len predsedu SNS, ale aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška Hlas-SD ) a jeho predchodkyňu Zuzanu Dolinkovú Danko konkrétne v liste Ficovi napísal: „Donútili ste nás hlasovať za konsolidáciu, s ktorou sa neviem stotožniť. Hlúpe transakčné dane, zrušenie rodičovského dôchodku. Miesto toho, aby sme urobili reformy v zdravotníctve, kde sa tvrdo rozkrádajú peniaze, miesto toho, aby sme zastavili nákupy zbraní a mnohé iné projekty, sme zaviedli nekoncepčné dane".Opozičný poslanec Rastislav Krátky (hnutie Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznil, že nútenie poslancov hlasovať za zákony, ktoré sú v rozpore s ich vedomím a svedomím je porušením Ústavy SR. „O čom inom je to slovo ,donútiliʻ," spýtal sa Krátky. Doplnil, že zváži, či celú vec nepredloží mandátovému a imunitnému výboru parlamentu.„Nech sa tým zaoberajú práve tie orgány, ktoré majú posudzovať a zabezpečiť, aby poslanci dodržiavali ústavu a zákony a hlasovali poľa najlepšieho vedomia a svedomia," dodal poslanec.