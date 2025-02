dm spustila tretí ročník grantovej výzvy Školy na zelenú

12.2.2025 (SITA.sk) -V prvých dvoch ročníkoch medzi školské zariadenia v Lokci, Marhani, Seredi, Dolnom Kubíne, Nižnej, Detve a Prešove prerozdelila spolu 179 270 eur. "Pri hodnotení sme s prizvanými odborníkmi posudzovali technický stav budov aj spôsob práce škôl s témou udržateľnosti a ekológie," približuje vyhodnocovanie žiadostí Mária Kalčok Babušová, členka hodnotiacej komisie projektu za dm drogerie markt.Dôležitou informáciou pre prihlasovateľov je, že v spôsobe prihlasovania žiadostí nastala po dvoch ročníkoch zmena. Podávanie žiadostí prebieha od 10. februára do 7. marca, prostredníctvom formulára na webstránke www.eziadosti.sk . Záujemcovia si najskôr musia vytvoriť profil žiadateľa, ktorý musí Nadácia Pontis skontrolovať a schváliť. Na tento úkon má Nadácia päť pracovných dní. Až po schválení profilu je možné podať žiadosť. Elektronickou formou môžu žiadosť podať všetky inštitúcie, ktoré sú ministerstvom evidované v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.Podávanie žiadostí sa 7. marca 2025 uzatvára o 13:00 hod. Po tomto termíne prebehne formálna kontrola žiadostí a dvojkolové odborné hodnotenie. Vybrané inštitúcie sa o pridelení finančného príspevku dozvedia 30. apríla 2025 a na realizáciu projektu budú mať čas dokonca októbra 2025. Limit podpory pre jedného žiadateľa je v rozmedzí od 10 000 € do 50 000 €.Grantový program Školy na zelenú svoje finančné prostriedky aj v treťom ročníku získal aj vďaka štedrosti zákazníkov dm počas kampane Giving Friday. Jej myšlienkou je venovanie 5 % denného obratu z predajní, e-shopu aj mobilnej aplikácie Moja dm-App tam, kde financie chýbajú. Po podpore ekologických projektov občianskych združení, obcí a miest, zabezpečenia slávnostného jedla pre ľudí bez domova a vytvorení počítačových učební pre marginalizované skupiny, sa v posledných troch rokoch kampaň sústredila na podporu inštalácie fotovoltických panelov do škôl a školských zariadení. V novembri 2024 sa touto kampaňou podarilo vyzbierať sumu 77 168 eur. Tieto prostriedky sú na ceste za udržateľnosťou pripravené pomôcť ďalším školám a školským zariadeniam.Podrobnejšie informácie a celé znenie štatútu grantovej výzvy nájdete na www.dm-spolocne.sk. Informačný servis