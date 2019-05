Danko: Voľme zodpovedne, vyberme si Európu, v ktorej sa bude dobre žiť

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vyzýva ľudí, aby v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu vyberali europoslancov zodpovedne a pre prosperujúcu Európu.uviedol Danko vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS.Danko zdôrazňuje hodnoty demokracie a slobody, želá si takých politikov, ktorí budú zastupovať záujmy Slovenska.zdôraznil Danko.Za dôležité považuje aj to, aby nerozhodoval marketing, peniaze, kampaň plná falošných sľubov a prázdnych slov. Slovensko by mali podľa neho reprezentovať silní lídri, „ktorí nezabudnú, že ich prvoradou úlohou je zastupovať záujmy Slovenska". Šéf parlamentu vníma, že ľudia si želajú lepší život.poznamenal.Danko pripomenul prínos Únie, akým je voľný pohyb osôb, spoločný trh a život v mieri.konštatoval s tým, že Úniu založili lídri s víziou zjednotiť starý kontinent.poukázal.Títo politici podľa neho spochybňujú piliere demokracie.povedal.Danko si želá, aby sa ľudia nenechali oklamať. Myslí si, že Únia nie je dokonalá, potrebuje reformu a lídrov, ktorí nebudú odtrhnutí od reality.doplnil.