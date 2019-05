Kiska vyzýva ľudí, aby išli voliť: Ide o naše Slovensko v našej Európe

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko potrebuje v Európe silný slovenský hlas. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS. Vyzval v ňom ľudí, aby využili svoje právo a prišli v sobotu 25. mája voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. "Ide o naše Slovensko v našej Európe," zdôraznil s tým, že my všetci sme Európania.poukázal Kiska. Eurovoľby podľa jeho slov významne ovplyvnia to, ako sa nám na Slovensku bude žiť a dariť.doplnil.Prezident poukázal na zložité diskusie, ktoré Úniu čakajú a ovplyvnia aj Slovensko. Pripomenul napríklad brexit. Hovoril aj o hlase tých, ktorí o Európe pochybujú a žiadajú návrat späť.uviedol.Veľké problémy, ktoré nepoznajú hranice, podľa prezidenta nedokážu štáty zvládnuť samy.poukázal.Prezident vyzdvihol pozitíva Únie, označil ju za úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Hlava štátu poukázala aj na to, že hoci na Slovensku väčšina ľudí podporuje členstvo v EÚ, v posledných voľbách hlasovalo iba 13 percent voličov, čo bolo najmenej zo všetkých krajín.Prezident upozorňuje, že ak nepríde voliť tá výrazná väčšina ľudí na Slovensku, ktorá si členstvo v EÚ váži a želá si pevné spojenectvo, vzdáva sa možnosti ovplyvniť našu budúcnosť. A hrozí podľa neho, že preváži hlas politikov, dokonca extrémistov, ktorým spoločná Európa prekáža.uzavrel Kiska.