Danko: Výbor má duplicitu návrhov na odvolávanie premiéra vyriešiť

Na snímke predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR by mal prípadnú duplicitu návrhov na odvolanie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vyriešiť výkladom alebo apelom na zodpovedných poslancov. V stredu to povedal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) s tým, že pri zaradení hlasovania o nedôvere predsedovi vlády na záver schôdze postupoval v zmysle rokovacieho poriadku. Na spresnenie ďalšieho postupu je podľa jeho slov potrebné stanovisko výboru.skonštatoval Danko. Podľa svojich slov poslancov upozornil na to, že je otvorená riadna schôdza, ktorá sa bude zaoberať aj návrhom na hlasovanie o vyslovení nedôvery premiérovi.Poukázal na to, že podaním návrhu zo strany opozície došlo k duplicite, preto požiadal ústavnoprávny výbor o preskúmanie situácie. Zdôraznil, že je potrebné procesne situáciu doriešiť, aby bolo jasné, ako postupovať." dodal s tým, že je ochotný im vyjsť v ústrety aj s piatkovým (13. 9.) termínom, potrebné je však vyjadrenie sa výboru.Výbor bude o duplicite návrhov rokovať v stredu o 12.00 h. O preskúmanie požiadal Danko. Vyslovenie nedôvery premiérovi by malo byť posledným bodom programu riadnej 49. schôdze NR SR. Poslanci by mali tento bod prerokovať aj na piatkovej mimoriadnej schôdzi o 13.00 h.Ďalšiu mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia, ktorá nebola spokojná s presunutím hlasovania o nedôvere premiérovi na koniec riadnej schôdze. Pôvodne sa mal premiér pred poslancov postaviť už minulý týždeň v piatok (6. 9.). Keďže plénum nebolo uznášaniaschopné, schôdzu sa poslanci pokúsili opäť neúspešne otvoriť v pondelok (9. 9.). Danko napokon tento bod zaradil v zmysle rokovacieho poriadku na záver septembrovej schôdze.Premiér a ministri jeho vlády sú pripravení zúčastniť sa na opozičnom pokuse o Pellegriniho odvolanie. Vláda s odvolaním nesúhlasí, vidí za ním účelovosť opozície. Dôvodom na odvolanie premiéra je podľa opozície to, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.