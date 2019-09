Prudké dažde na severe Vietnamu si vyžiadali už šesť obetí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 11. septembra (TASR) - Už šesť obetí na životoch a jednu nezvestnú osobu si vyžiadali prudké dažde, ktoré v posledných troch dňoch sužujú severný Vietnam. S odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie vietnamských úradov o tom informovala agentúra DPA.Medzi obeťami sú traja stavbári, ktorých v provincii Thai Nguyen počas spánku zavalila časť múru. Dažde a následné záplavy tiež v utorok usmrtili troch členov jednej rodiny - rodičov a ich sedemročnú dcéru - ktorí sa v provincii Tuyen Quang snažili prejsť cez hrádzu. Vo svojom vyhlásení to v stredu uviedol Ústredný správny výbor pre celonárodnú prevenciu a kontrolu katastrof.Prudké lejaky už podľa výboru zničili 70 domov a takmer 1000 hektárov ryžových polí, pričom narušená bola ich následkom aj dopravná infraštruktúra.Hoci celkový priemerný úhrn zrážok dosahoval v týchto regiónoch za posledné tri dni úroveň 90 milimetrov, v niektorých oblastiach napršalo až 646 milimetrov. Dôvodom bola podľa výboru pre katastrofy brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa vytvorila v oblasti na juh od delty Červenej rieky (Song Hong).Dažde by mali v postihnutej oblasti trvať až do štvrtka. Úrady už v tejto súvislosti varovali pred možnými prívalovými povodňami a zosuvmi pôdy.