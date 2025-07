Danko vyzval Fica na rokovanie s USA o obrannej zmluve. Národniari chcú jej ukončenie, prípadne úpravu

Ustanovenia obrannej zmluvy

Politický tlak Spojených štátov

31.7.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vyzval premiéra Smer-SD ) na rokovanie s USA o obrannej zmluve. SNS chce, aby uznesením vlády zaviazal Ministerstvo obrany SR k začatiu rokovania o zmluve o zabezpečení obranných záujmov medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom.„Tak by sa malo postupovať, aby sa vyjasnili ustanovenia tejto zmluvy, aby sa diskutovalo o jej ukončení, respektíve úprave podmienok. Pretože 3. februára 2022, keď bola (obranná zmluva) podpísaná, tak Smer, Hlas a aj my zo SNS sme hovorili, a sľúbili ľuďom, že ju budeme posudzovať, a že ju upravíme. Je najvyšší čas plniť si predvolebné sľuby,“ vyhlásil Danko.Národniari žiadajú, aby vláda rokovala o ustanoveniach obrannej zmluvy, aby urobila všetko pre to, aby nejasné práva či povinnosti, a dĺžka kontraktu, boli ujasnené alebo skrátené. SNS tak vychádza z vyhlásení predstaviteľov koalície v čase, keď bola zmluva prijatá.„Zmluva bola všeobecne politickými stranami, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu, považovaná za nevyváženú a jednostrannú,“ pripomenul Danko s tým, že netreba podľa neho zabudnúť ani na vyhlásenia, podľa ktorých bola prijatím tejto zmluvy spáchaná zrada na Slovensku.„Všetci sme sa jasne vyjadrovali, že to musí byť posúdené. Sám som bol na hraniciach, keď vojská prichádzali do SR. Nebol to bohvieaký pocit, pretože som si uvedomil, že strácame svoju zvrchovanosť a suverenitu tým, že budeme mať na svojom území dlhodobo cudzie vojská,“ uviedol Danko a doplnil, že na Slovensku by mala pôsobiť len slovenská armáda, ktorý by mala byť v takej sile, že ochráni Slovensko a pomôže aj iným štátom v prípade potreby.„Dnes, v čase politického tlaku Spojených štátov amerických vo vzťahu k Európskej únii , je viac než prezieravé sa touto zmluvou zaoberať. SNS verí, že tak, ako vláda podniká rázne kroky vo vzťahu k Veľkej Británii, začne bezodkladne aj rokovania o obrannej spolupráci s USA,“ uzavrel predseda SNS.