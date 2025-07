Umývačka riadu ako investícia do vašej domácnosti. Stavte na overenú kvalitu značky Miele

Prečo si vybrať umývačku Miele? Tradícia a inovácia idú ruka v ruke

Nový úspech: Značka kvality dTest

Miele G 5410 SC Active Plus: Voľne stojaci pomocník

Miele G 5450 SCVi Active Plus: Vstavaný elegán

Stály úspech v testoch a rebríčkoch kvality

31.7.2025 (SITA.sk) -Umývačka riadu už dávno nie je výsadou len pre vyvolených. Dnes ide o praktickú nevyhnutnosť, ktorá vám ušetrí nielen veľa času a námahy, ale prekvapivo aj peniaze. Moderné umývačky totiž spotrebujú až o 80 % menej vody než ručné umývanie a riad dokážu umyť pri teplotách, ktoré by vaše ruky jednoducho nezvládli. Výsledkom je dôkladné čistenie a dezinfekcia, ktorú ručne nedosiahnete.Keď sa povie kvalitné domáce spotrebiče, meno Miele patrí medzi prvé, ktoré vám napadnú (a nie náhodou). História umývačiek tejto nemeckej značky siaha až do roku 1929, kedy Miele uviedla na trh prvú elektrickú umývačku riadu v Európe. V tom čase išlo o revolučné zariadenie s kovovou vaňou a dvoma košmi. Dnes, takmer o sto rokov neskôr, predstavuje Miele absolútnu špičku – s automatickými programami, inteligentnými senzormi a technológiami, ktoré by si naši predkovia ani nevedeli predstaviť.Masové rozšírenie do domácností zaznamenali umývačky Miele v roku 1960, keď značka spustila sériovú výrobu plne automatických modelov. Odvtedy neustále inovuje a zdokonaľuje svoje produkty tak, aby spĺňali aj tie najnáročnejšie požiadavky moderných domácností.V májovom vydaní nezávislého spotrebiteľského magazínu dTest boli zverejnené výsledky testovania 27 vstavaných aj voľne stojacich modelov. Najvyššie hodnotenie získali dva modely značky Miele: Miele G 5410 SC (71 %) a Miele G 5450 SCVi (70 %).Prvým tipom je model Miele G 5410 SC Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), voľne stojaca umývačka v elegantnej bielej farbe. Zvládne až 14 súprav riadu, je prekvapivo tichá a ponúka aj program QuickPowerWash, ktorý zvládne dôkladne umyť riad už za 58 minút. Praktická je aj príborová zásuvka 3D MultiFlex pre hygienickejšie a šetrnejšie umývanie príborov a funkcia AutoOpen, pri ktorej sa po skončení cyklu dvierka automaticky pootvoria a riad tak dôkladne doschne bez zbytočnej spotreby energie. Pripojenie na teplú vodu navyše umožňuje úsporu energie až do 50 %.Druhým tipom je model Miele G 5450 SCVi Active Plus (Značka kvality dTest, 5/2025), vstavaná umývačka s nerezovým ovládacím panelom. Rovnako ako predchádzajúci model pojme 14 súprav riadu, má príborovú zásuvku 3D MultiFlex aj program QuickPowerWash. Sušenie AutoOpen, tichý chod či intuitívne ovládanie z nej robia ideálnu voľbu pre každého, kto hľadá kombináciu čistého dizajnu a výkonu. Samozrejmosťou je aj možnosť odloženého štartu či indikátor úrovne soli a leštidla. Informácie o predĺženej záruke k tomuto modelu nájdete tu.Miele sa pravidelne umiestňuje medzi najlepšími v spotrebiteľských testoch a rebríčkoch kvality a spoľahlivosti po celom svete, či už ide o prestížny nemecký Stiftung Warentest alebo iné medzinárodné porovnania. Spotrebiče Miele si opakovane obhajujú povesť jednej z najlepších volieb na trhu.Za tým všetkým stojí neustála inovácia, kvalitné materiály a dôraz na dlhú životnosť. Spotrebiče Miele sú testované až na 20 rokov prevádzky. Keď si zaobstaráte umývačku Miele, investujete do zariadenia, ktoré vám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky. Aj preto si kvalita "made by Miele" získala dôveru miliónov domácností po celom svete.Umývačka riadu Miele je investíciou do vášho pohodlia, času a kvality života. Lebo život je príliš krátky na to, aby ste ho trávili umývaním riadu.