Danko vyzýva Kaliňáka na zmenu náčelníka generálneho štábu, Zmeka vníma ako problém – VIDEO

8.4.2025 (SITA.sk) - Šéf národniarov chce zmenu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR . Na sociálnej sieti to uviedol predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko , ktorý vyzval ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ), aby pristúpili v rámci vlády k riešeniu pozície náčelníka.Danko to zdôvodnil tým, že v rokoch 2020 až 2023 pomáhalo vedenie Generálneho štábu OS SR exministrovi Jaroslavovi Naďovi Demokrati ) s odovzdávaním systémov S-300, stíhačiek MiG-29 a ďalšej vojenskej techniky na Ukrajinu."Je nepredstaviteľné, ak dnes ministerstvo obrany požaduje nové finančné zdroje, aby o týchto financiách rozhodovali ľudia, ktorí spolupracovali s Naďom. Tak isto je nepochopiteľné, ak minister Kaliňák podal niekoľko trestných oznámení práve na ľudí, s ktorými v rámci generálneho štábu musí spolupracovať," uviedol Danko a doplnil, že si je vedomý toho, že aktuálneho náčelníka Daniela Zmeka vybrali v roku 2018, no podľa jeho slov odovzdal ozbrojeným silám to, čo mohol."Je najvyšší čas, aby ozbrojené sily mali na čele náčelníka generálneho štábu, ktorý ich posunie ďalej. Veríme, že minister obrany prijme túto výzvu konštruktívne, že si takisto uvedomuje v rámci rezortu zodpovednosť, a že i tento problém vyriešime v rámci koalície," uzavrel Danko.