Dankova podnikateľská misia pokračuje v tatárskej Kazani

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kazaň 2. júla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) sa v utorok s delegáciou a zástupcami podnikateľov presunul z Moskvy do Tatárskej republiky. Tu by sa mal okrem stretnutia s predsedom Štátnej rady Tatarstanu Faridom Muchametšinom a s prezidentom Rustamom Minnichanovom zúčastniť na otvorení spoločného tatársko-slovenského podnikateľského fóra. V stredu sa Danko vráti na ukončenie medzinárodného fóra Rozvoj parlamentarizmu do Moskvy.Podľa Danka sa v Tatárskej republike budú podpisovať bilaterálne dohody, konkrétne firmy a náplň týchto dokumentov však špecifikovať nechcel.povedal.Etablovať sa na ruskom trhu a využívať výhody ruskej štátnej pomoci, je podľa Danka pre slovenské podniky zložité. Jedným zo spôsobov, ako sa to dá, je zakladanie spoločných podnikov.vysvetlil Danko jeden z dôvodov podnikateľskej misie v regióne.Tatarstan je jedna z najrozvinutejších republík Ruska, ktorá leží na križovatke najdôležitejších diaľnic. Produkcia regiónu je zameraná najmä na petrochemický priemysel, ale napríklad aj strojárske výrobky. Podľa Danka vybrali región ako príklad, ktorý ukáže podnikateľom cestu na ruské regionálne trhy.