Hojsík a Šimečka zastupujú Slovensko v tábore liberálov

Štrasburg 2. júla (TASR) - Na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa novinárom predstavili viacerí noví slovenskí europoslanci, vrátane dvoch, ktorí sú členmi novej liberálno-centristickej skupiny Obnovme Európu (RE) - Martin Hojsík a Martin Šimečka (obaja z Progresívneho Slovenska).Ich prihlásením sa do tejto skupiny má Slovensko v EP opäť poslancov v politickej skupine liberálov. Poslednými slovenskými poslancami u liberálov boli Sergej Kozlík (2009-2014) a prvé tri mesiace svojho poslaneckého mandátu v roku 2014 aj Richard Sulík (SaS).Hojsík aj Šimečka v rozhovore pre TASR avizovali, že chcú aktívne vystupovať v zákonodarnom zbore EÚ.Martin Hojsík je plným členom vo Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a náhradníkom vo Výbore pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE). Pripomenul, že ako správny ekológ prišiel do budovy EP na električke a do Štrasburgu pricestoval vlakom.uviedol Hojsík.V snahe minimalizovať uhlíkovú stopu, ktorú si vyžiadajú jeho pracovné cesty medzi Bruselom, Štrasburgom a Bratislavou bude Hojsík hľadať spôsoby, ako menej cestovať lietadlom. Vyjadril ľútosť, že ubudli vlakové spoje, hlavne tie nočné, medzi veľkými európskymi mestami.vysvetlil. Zároveň ocenil, že vo frakcii Obnovme Európu majú témy ochrany životného prostredia, klímy a obehovej ekonomiky veľkú prestíž.Martin Šimečka bude v europarlamente ako plný člen zasadať vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a ako náhradník vo Výbore pre zahraničné veci (AFET). V oblasti zahraničnej politiky podľa jeho názoru musí EÚ potvrdiť, že je kľúčovým hráčom vo svete a musí presadzovať svoje záujmy a hodnoty, ktoré sú aj v záujme Slovenska, v konkurencii aj v dialógu s veľmocami, ako sú Rusko, Čína či USA.Šimečka požiadal o členstvo v dvoch parlamentných delegáciách, pre vzťahy s americkým Kongresom a s ukrajinskou Najvyššou radou.Poslanec Šimečka chce skĺbiť svoje povinnosti v zákonodarnom zbore EÚ s funkciou externého poradcu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.uviedol Šimečka.(spravodajca TASR Jaromír Novak)