Sobota 6.9.2025
|Denník - Správy
Dankova SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ, predstavuje bezpečnostné riziko
Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únii (EÚ). Podľa národniarov,
6.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únii (EÚ). Podľa národniarov, Európska únia sa nemôže rozširovať donekonečna. „Je najvyšší čas prijať štáty, ako sú Srbsko a Čierna Hora, a ukončiť rokovania so štátmi, ktoré do Európskej únie nepatria," odkázala SNS.
SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň očakáva, že premiér otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba.
Zdroj: SITA.sk - Dankova SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ, predstavuje bezpečnostné riziko © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina predstavuje bezpečnostné riziko pre členské štáty Európskej únie. Nie je pripravená ani politicky, ani ekonomicky na členstvo v EÚ. Ukrajina navyše odovzdala svoje nerastné bohatstvo Spojeným štátom americkým, a preto je otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči Európskej únii. Hospodárstvo a štátna správa Ukrajiny sú v katastrofálnom stave.
