Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 6.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. septembra 2025

Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec


Tagy: Doplňujúce komunálne voľby Komunálne voľby

Priebeh volebného dňa v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka si v doplňujúcich komunálnych ...



Zdieľať
volby 676x451 6.9.2025 (SITA.sk) - Priebeh volebného dňa v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka si v doplňujúcich komunálnych voľbách volí nového starostu, kandidátmi sú Ján Hrčka a Juraj Mravec.


„Všetkých 95 volebných okrskov otvorilo miestnosti riadne načas. Tak, ako pri iných voľbách, aj pri týchto sa našli okrsky, do ktorých sa nedostavili členovia, čo sme však promptne vyriešili,“ poznamenala Halašková. Účasť vo voľbách v Petržalke dosahovala predpoludním necelé tri percentá. „Vyššiu účasť očakávame v popoludňajších a večerných hodinách,“ skonštatovala hovorkyňa.

V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. „O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisii nám hlásia len pár takých prípadov,“ doplnila Halašková.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doplňujúce komunálne voľby Komunálne voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Veľký žralok na populárnej pláži smrteľne zranil 57-ročného surfera
<< predchádzajúci článok
Dankova SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ, predstavuje bezpečnostné riziko

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 