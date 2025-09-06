|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 6.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. septembra 2025
Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec
Priebeh volebného dňa v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka si v doplňujúcich komunálnych ...
Zdieľať
6.9.2025 (SITA.sk) - Priebeh volebného dňa v bratislavskej Petržalke je zatiaľ pokojný. Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Petržalka si v doplňujúcich komunálnych voľbách volí nového starostu, kandidátmi sú Ján Hrčka a Juraj Mravec.
„Všetkých 95 volebných okrskov otvorilo miestnosti riadne načas. Tak, ako pri iných voľbách, aj pri týchto sa našli okrsky, do ktorých sa nedostavili členovia, čo sme však promptne vyriešili,“ poznamenala Halašková. Účasť vo voľbách v Petržalke dosahovala predpoludním necelé tri percentá. „Vyššiu účasť očakávame v popoludňajších a večerných hodinách,“ skonštatovala hovorkyňa.
V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. „O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisii nám hlásia len pár takých prípadov,“ doplnila Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec © SITA Všetky práva vyhradené.
„Všetkých 95 volebných okrskov otvorilo miestnosti riadne načas. Tak, ako pri iných voľbách, aj pri týchto sa našli okrsky, do ktorých sa nedostavili členovia, čo sme však promptne vyriešili,“ poznamenala Halašková. Účasť vo voľbách v Petržalke dosahovala predpoludním necelé tri percentá. „Vyššiu účasť očakávame v popoludňajších a večerných hodinách,“ skonštatovala hovorkyňa.
V Petržalke zároveň prebieha pilotné testovanie voľby elektronickým občianskym preukazom. „O tento spôsob voľby zatiaľ nie je veľký záujem a členovia komisii nám hlásia len pár takých prípadov,“ doplnila Halašková.
Zdroj: SITA.sk - Petržalka si volí nového starostu, kandidátmi sú Hrčka a Mravec © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Veľký žralok na populárnej pláži smrteľne zranil 57-ročného surfera
Veľký žralok na populárnej pláži smrteľne zranil 57-ročného surfera
<< predchádzajúci článok
Dankova SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ, predstavuje bezpečnostné riziko
Dankova SNS nesúhlasí s podporou vstupu Ukrajiny do EÚ, predstavuje bezpečnostné riziko