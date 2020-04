Danone a Nutricia podporujú zdravotníkov aj zraniteľné skupiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Danone a Nutricia podporili komunity, ktoré najviac pociťujú dopady aktuálnej krízy spojenej so šírením vírusu COVID-19. Tisíce produktov venovali lekárom, sestričkám a záchranárom, na ktorých sa v týchto dňoch všetci spoliehame. Spoločnosti sa taktiež rozhodli podporiť deti v marginalizovaných komunitách a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova."Robíme všetko preto, aby sme zmobilizovali sily a ponúkli riešenia na zložitú situáciu, ktorú prežívame. Tímy pracujú naplno a výsledkom sú aktivity podporujúce komunity v rôznych oblastiach. Na Slovensku sme sa rozhodli podporiť záchranárov a lekárov, ktorí sú v posledných týždňoch pod veľkým tlakom, a ktorých prácu si nesmierne vážime. Okrem toho chceme prejaviť solidaritu skupinám, ktorých sa neblahé následky aktuálnej krízy dotkli ako prvých," povedal Ing. Jan Beran, konateľ Nutricia Slovensko., ako v aktuálne najviac exponovanom meste na Slovensku. Zdravotníkom, lekárom a sestričkám, ktorí sú dnes v prvej línii boja s koronavírusom, darovala 2000 mliečnych a rastlinných produktov."Naši operátori tiesňovej linky 155 sú v týchto týždňoch vystavení veľkému tlaku. Zabezpečujú nielen volania pacientov alebo ich blízkych, ale komunikujú aj s infektológmi, hygienikmi, záchranármi, zdravotníckym personálom v nemocniciach a s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému. Manažujú celý systém prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Akúkoľvek pomoc, ktorá podporí našich ľudí, preto veľmi vítame," vysvetlila Mgr. Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby., ktorá je súčasťou Danone a popredný výrobca detskej a klinickej výživy, sa rozhodla"Vážime si každú podporu, ktorá prichádza v týchto neľahkých časoch. Rodiny sa dostali do nepríjemnej a oveľa zložitejšej situácii ako kedykoľvek predtým. O to viac je nutná pomoc iných. Detskú výživu sme zaradili do potravinových balíčkov, ktoré sme distribuovali rodinám v núdzi pred veľkonočnými sviatkami," uviedol Mgr. Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska., ktorým prázdne ulice znemožnili zabezpečiť si živobytie predajom časopisu, a tak prišli o často jediný zdroj príjmu. Veľký balík mliečnych a rastlinných produktov poputovalInformačný servis